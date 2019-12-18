 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Aydın'da gelin kaynana dansta! Neşe kaynağı oldu

Aydın'da gelin kaynana dansta! Neşe kaynağı oldu

Giriş Tarihi: 18.12.2019, 12:22

Aydın'ın Efeler ilçesinde 52 yaşındaki gelini Necgül Arslan tarafından götürüldüğü dans akademisinde zumba öğrenen kayınvalide, yöresel kıyafetiyle ilgi odağı oldu. Kayınvalide Zehra Arslan, "Gençlerin yanında kendimi genç hissediyorum. Onlara da örnek olduğumu düşünüyorum" dedi. Gelin Necgül Arslan ise "Birlikte çok eğleniyoruz. Her gelin kaynana böyle yapamaz. Annem ara sıra yorulsa da gelmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Aydın'da gelin kaynana dansta! Neşe kaynağı oldu Aydın'da gelin kaynana dansta! Neşe kaynağı oldu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da gelin kaynana dansta! Neşe kaynağı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Fetö'cüyüm, uçağı patlatacağım diye bağırdı!!
"Fetö'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağırdı!!
Anagold 24 Erzincanspor, Beşiktaş karşısında farkı 2'ye çıkardı
Anagold 24 Erzincanspor, Beşiktaş karşısında farkı 2'ye çıkardı
Anagold 24Erzincanspor, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti
Anagold 24Erzincanspor, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti
Afyonkarahisar'daki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
Afyonkarahisar'daki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
Görevden alınan CHP'li başkan hangi FETÖ'cülerle irtibat kurdu?
Görevden alınan CHP'li başkan hangi FETÖ'cülerle irtibat kurdu?
Doğu'da kış, Muğla'da Aralık ayında deniz keyfi
Doğu'da kış, Muğla'da Aralık ayında deniz keyfi
Afyonkarahisar'daki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
Afyonkarahisar'daki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
Doğu'da kış, Muğla'da Aralık ayında deniz keyfi
Doğu'da kış, Muğla'da Aralık ayında deniz keyfi
Kütahya'da çirkin olay! Öğretmene elle taciz görüntüleri kamerada! İşte o anlar...
Kütahya'da çirkin olay! Öğretmene elle taciz görüntüleri kamerada! İşte o anlar...
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Türkiye Genelinde Hava Durumu
İstanbul ve İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu! İşte sanal bahis çetesine yapılan operasyon anları...
İstanbul ve İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu! İşte sanal bahis çetesine yapılan operasyon anları...
Balıkesir'de sevgili dehşeti! Birlikte yaşadığı sevgilisi Nazan Can'ı tüfekle öldürdü
Balıkesir'de sevgili dehşeti! Birlikte yaşadığı sevgilisi Nazan Can'ı tüfekle öldürdü