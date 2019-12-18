Aydın'da gelin kaynana dansta! Neşe kaynağı oldu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/aydinda-gelin-kaynana-dansta-nese-kaynagi-oldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Aydın'ın Efeler ilçesinde 52 yaşındaki gelini Necgül Arslan tarafından götürüldüğü dans akademisinde zumba öğrenen kayınvalide, yöresel kıyafetiyle ilgi odağı oldu. Kayınvalide Zehra Arslan, "Gençlerin yanında kendimi genç hissediyorum. Onlara da örnek olduğumu düşünüyorum" dedi. Gelin Necgül Arslan ise "Birlikte çok eğleniyoruz. Her gelin kaynana böyle yapamaz. Annem ara sıra yorulsa da gelmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.