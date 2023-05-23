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Haberler Galeri Bir Küçük Gün Işığı'nda Dila kontrolünü kaybediyor

Bir Küçük Gün Işığı'nda Dila kontrolünü kaybediyor

Atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 15:16 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 15:37
Bir Küçük Gün Işığı’nda Dila kontrolünü kaybediyor

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

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Bir Küçük Gün Işığı’nda Dila kontrolünü kaybediyor

35. BÖLÜMDE NELER OLDU?

SİNAN'IN GERÇEKLERİ ÖĞRENMESİ ÜZERİNE ÇILDIRAN DİLA FELAKETE YOL AÇTI.

Sude'nin planı başarılı olur. Kendini bakıma muhtaç gibi gösterip Fıratların köşküne yerleşir. Ama bu da yetmez; Elif'i bir an önce göndermek ister.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Dila kontrolünü kaybediyor

Güneş'i Elif ile gitmeye ikna ederse Elif'ten de kurtulacağının farkındadır. Güneş'e gidip hamile olduğunu Fırat'ın Elif'e kötü davrandığını Elif'in bu evde onun için kaldığını ama çok üzüldüğünü söyleyerek zehrini akıtır.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Dila kontrolünü kaybediyor

Alper'in annesi ile Fulya'nın annesi arasında da soğuk savaş sürmektedir. Fulya'ya gelinlik bakılırken iki kadın arasında ipler iyice gerilir.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Dila kontrolünü kaybediyor

Sinan, oğlunun bakıcısından Dila ile ilgili gerçekleri öğrenir. Fıratların evini basar. Herkes Dila'nın yaptıklarına Sinan'ı nasıl kandırdığına tanık olur.

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