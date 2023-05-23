Bir Küçük Gün Işığı’nda Dila kontrolünü kaybediyor

Güneş'i Elif ile gitmeye ikna ederse Elif'ten de kurtulacağının farkındadır. Güneş'e gidip hamile olduğunu Fırat'ın Elif'e kötü davrandığını Elif'in bu evde onun için kaldığını ama çok üzüldüğünü söyleyerek zehrini akıtır.