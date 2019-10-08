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Bodrum'da şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece geç saatlerde başlayan sağanak yağış, yolları göle çevirdi. Şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşanırken; Bodrum-Turgutreis karayolu trafiğe kapatıldı.

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2019 Salı 09:13
Bodrum'da şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece başlayan sağanak yağmur cadde ve sokaklar göle çevirdi. Bir anda bastıran sağanak yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı, Bodrum-Turgutreis karayolu trafiğe kapatıldı. Ekipler yolları açmak için seferber oldu.
Bodrum'da gece saat 03:30'da başlayan gök gürültülü sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi.

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Bodrum'da şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi

Uzun süre etkili olan yağış nedeniyle çöp kutular, dubalar, sandalye ve masalar sokaklarda sürüklendi. Bitez Mahallesi'nde bulunan birçok cadde sular altında kalırken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Neyzen Teyfik caddesi, Atatürk caddesi, Kıbrıs şehitleri caddesi ve bir çok sokak şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Bodrum'da şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi

EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ
Sabah saat 05:00'a kadar yağan şiddetli yağmur nedeniyle ekipleri teyakkuz geçirdi. Sağanak yağmurun başlamasıyla birlikte Bodrum Belediye ekiplerini, İtfaiye, zapıta, Muğla 911 arama kurtarma derneği ve Emniyet güçlerini harekete geçirdi. Turgutreis - Bodrum karayolu Trafik polisleri tarafından kapatıldı. Araçların yan yollardan gitmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bodrum'da şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi

Gümbet ve Konacık yollarıda trafik polisleri tarafından kontrollü geçişleri sağlandı. İtfaiye ekipleri ise su taşkınları oluşan bölgelerde önlemler alarak çöplerle kapanan mazgalları temizledi. Zabıta ekipleri ve polis ekipleri ilçede devriye atarak su baskını olan yerlerde önlemler aldı.

Bodrum'da şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi

Yaklaşık 2 saat süren yağmur sonrası bazı iş yerlerinin depolarında su baskınları olduğu öğrenildi. Mumcular mahallesinde ise bir aracın yağmur sularına kapıldığı bildirildi.

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