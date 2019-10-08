 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Muğla'da sabaha böyle uyandılar! İşte saniye saniye o anlar...

Muğla'da sabaha böyle uyandılar! İşte saniye saniye o anlar...

Giriş Tarihi: 08.10.2019, 10:54

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece başlayan sağanak yağmur cadde ve sokaklar göle çevirdi. Bir anda bastıran sağanak yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı, Bodrum-Turgutreis karayolu trafiğe kapatıldı. Ekipler yolları açmak için seferber oldu. İşte o anlar böyle kaydedildi...

Bodrum'da şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi Bodrum'da şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da sabaha böyle uyandılar! İşte saniye saniye o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı!
Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı!
İzmir'de CHP'li Karaburun Belediyesi'nde skandal! T.C. ve Türk Bayrağı hazımsızlığı
İzmir'de CHP'li Karaburun Belediyesi'nde skandal! T.C. ve Türk Bayrağı hazımsızlığı
Sen Anlat Karadeniz 59. yeni bölüm fragmanı izle
Sen Anlat Karadeniz 59. yeni bölüm fragmanı izle
İzmir’de minibüs TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı
İzmir’de minibüs TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı
İzmir'de kimyasal madde böyle parladı
İzmir'de kimyasal madde böyle parladı
İzmir Çeşme'de can pazarı!
İzmir Çeşme'de can pazarı!
İzmir’de minibüs TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı
İzmir’de minibüs TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı
İzmir'de TIR ani fren yapınca turşu bidonları yola saçıldı
İzmir'de TIR ani fren yapınca turşu bidonları yola saçıldı
Manisa'da fırıncıların kavgasında kan aktı
Manisa'da fırıncıların kavgasında kan aktı
Türkiye genelinde hava durumu
Türkiye genelinde hava durumu
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Arda Ayten 1 milyonun sahibi oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Arda Ayten 1 milyonun sahibi oldu
Hayvan haklarında ülkelerin karnesi zayıf
Hayvan haklarında ülkelerin karnesi zayıf