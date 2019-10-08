Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece başlayan sağanak yağmur cadde ve sokaklar göle çevirdi. Bir anda bastıran sağanak yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı, Bodrum-Turgutreis karayolu trafiğe kapatıldı. Ekipler yolları açmak için seferber oldu. İşte o anlar böyle kaydedildi...
Muğla'da sabaha böyle uyandılar! İşte saniye saniye o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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