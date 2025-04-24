Bu bir mucize! Sirke anasının ne işe yaradığını öğrenen kulaklarına inanamadı

PREBİYOTİK YÖNÜNDEN ZENGİN

Victoria Rose'un "Elma Sirkesi" kitabına göre, sirkenin annesi prebiyotik adı verilen sindirilemeyen karbonhidratlar açısından zengindir. Prebiyotikler, bağırsaklarda yaşayan faydalı bakteriler için besin görevi görür. Prebiyotik yiyecekler yediğinizde, iyi bakteriler büyüyebilir ve gelişebilir. Probiyotikler zararlı bakterileri dışarıda bırakır ve dengeli bir dost bakteri popülasyonu sindirim sisteminizi sağlıklı tutar. Prebiyotikler, alerji ve gastrointestinal enfeksiyon riskini azaltır.

B VİTAMİNLERİ İÇERİR

Rose, sirkenin annesinin iyi bir B vitamini kaynağı olduğunu yazıyor. B kompleks vitaminleri, vücudunuzun yediğiniz gıdalardan enerji üretebilmesi için birlikte çalışır. B vitaminleri ayrıca sinir sisteminizi sağlıklı tutar; Eksiklik, karıncalanma hissi hissettiğinizde periferik sinir sorunlarına neden olur. B vitaminlerinin bir diğer önemli rolü, vücudun oksijen ve besinleri dolaştırmak için kırmızı kan hücreleri üretmesine yardımcı olmaktır. Yeşil yapraklı sebzeler, fasulye, balık, kümes hayvanları, yumurta ve süt ürünleri diğer B vitamini kaynaklarıdır.