Çabuk yorulmanın nedeni kalp yetmezliği olabilir!

"ÖDEMLE BİRLİKTE BU BELİRTİLERE DİKKAT

Prof. Dr. Boztosun, kalp yetmezliğinin erken evrelerinde kalp ve dolaşım sisteminin hastalığın üstesinden gelebilmek için birtakım değişikliklere gittiğine işaret ederek, belirtileri şu şekilde açıkladı: Mesela kalp normalden daha geniş hale gelir, nabız artar ve kan damarları daralır. Ne yazık ki bu çabalar bir süre sonra hastalığın daha ağır hale gelmesine neden olur. Sonuç olarak kalp kaotik ve ölümcül bir döngünün içerisine girmiş olur.