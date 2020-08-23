Çabuk yorulmanın nedeni kalp yetmezliği olabilir!

Nefes darlığı, çabuk yorulma gibi şikayetler genellikle solunum yolu hastalıkları ile ilişkilendirilirken kalp hastalıkları gözardı edilebiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun "Kalp yetmezliği genellikle altta yatan başka hastalıklar sonucu gelişir. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülen kalp yetmezliğine ilerleyen yaşla beraber daha sık rastlanır. En sık karşılaştığımız belirtiler; nefes darlığı, çabuk yorulma, halsizlik, ödem, iştahsızlık, öksürük, karında şişlik, çarpıntı, bayılma olarak sayılabilir" dedi.