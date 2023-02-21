Çamaşırları yıkarken sirke kullanmalısınız! Neden mi?

GİYSİLERİ DAHA PARLAK VE BEYAZ YAPAR



Damıtılmış beyaz sirkedeki asetik asit o kadar hafiftir ki yıkanabilir kumaşlara zarar vermez. Yine de sabun ve deterjanlardaki bileşenlerin bıraktığı artıkları (alkalileri) çözecek kadar güçlüdür. Son durulamaya sadece 1/2 bardak sirke eklemek, daha parlak, daha net renkler elde etmenize yardımcı olacaktır. Damıtılmış beyaz sirkeyi yumuşatıcı gözüne ekleyin veya sirkeyi durulama döngüsünün başında manuel olarak ekleyin.

Sirkedeki hafif asetik asit ayrıca gri, kirli giysiler için beyazlatıcı ve parlatıcı görevi görür. Lekeli beyaz çorapları ve sararmış bulaşık bezlerini tekrar beyazlatmak için, büyük bir su kabına 1 bardak beyaz damıtılmış sirke ekleyin. Kaynayana kadar ısıtın ve lekeli malzemeleri ekleyin. Gece boyunca bu karışımda bekleyin ve ardından her zamanki gibi yıkayın. Bu yöntem sadece yüzde 100 pamuklu kumaşlarda kullanılmalıdır.