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Haberler Galeri Çamaşırları yıkarken sirke kullanmalısınız! Neden mi?

Çamaşırları yıkarken sirke kullanmalısınız! Neden mi?

Sirkenin çeşitli kullanım amaçları vardır. Bireysel bakımda, temizlikte, yemeklerde, bahçe işleri gibi yerlerde yaygınca kullanılır. Sirke hem kolay bulunan hem de güvenle kullanacağınız temizlik malzemeniz olabilir ve sizi ağır kimyasallar kullanmaktan da kurtarır. Ev, mutfak, banyo temizliği dışında çamaşırlarınızda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdiye kadar sirkeyle çamaşırlarınızı yıkamadıysanız bu haberi okuduktan sonra deneyeceksiniz. İşte çamaşırlarınızı yıkarken sirke kullanmanız için vazgeçemeyeceğiniz nedenler...

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 14:34 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 15:53
Çamaşırları yıkarken sirke kullanmalısınız! Neden mi?

Son dönemlerde birçok kişi, daha sağlıklı bir yaşam için yoğun kimyasal içerikler yerine işlenmemiş, doğal gıdalara yönelmeye başladı. Ancak bu durum, hijyen söz konusu olduğunda değişiyor. Çünkü hala çamaşır, bulaşık yıkarken ve evi temizlerken yoğun kimyasal içeriklere sahip deterjanlar tercih ediliyor.

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Çamaşırları yıkarken sirke kullanmalısınız! Neden mi?

Kimyasal içerikli deterjanların özellikle çamaşırları daha temiz hale getirdiği düşünülüyor. Ancak doğal yöntemlerle de çamaşırlarınızı daha hijyenik hale getirebilirsiniz. Kimyasal içerikli deterjanların özellikle çamaşırları daha temiz hale getirdiği düşünülüyor. Ancak doğal yöntemlerle de çamaşırlarınızı daha hijyenik hale getirebilirsiniz. İşin sırrı; tabii ki beyaz sirke… Peki çamaşırlarınızı neden beyaz sirke ile yıkamalısınız? İşte cevabı...

Çamaşırları yıkarken sirke kullanmalısınız! Neden mi?

KÜF KOKUSUNU GİDERİR

Islak havluları bir sepette veya çamaşır makinesinde giysilerle bırakmak bir küf oluşumuna ya da küflü bir kokuya neden olabilir. Her şeyin taze kokmasını sağlamak için çamaşır makinesini sıcak suyla doldurun, 2 bardak damıtılmış beyaz sirke ekleyin ve tam bir yıkama programı çalıştırın. Ardından deterjan eklenmiş olarak ikinci bir tam döngü çalıştırın. Bu, az miktarda küf ve ekşi kokular için işe yarar. Daha büyük küf sorunları ve lekeler için daha agresif bir yöntem uygulamanız gerekebilir.

Çamaşırları yıkarken sirke kullanmalısınız! Neden mi?

GİYSİLERİ DAHA PARLAK VE BEYAZ YAPAR


Damıtılmış beyaz sirkedeki asetik asit o kadar hafiftir ki yıkanabilir kumaşlara zarar vermez. Yine de sabun ve deterjanlardaki bileşenlerin bıraktığı artıkları (alkalileri) çözecek kadar güçlüdür. Son durulamaya sadece 1/2 bardak sirke eklemek, daha parlak, daha net renkler elde etmenize yardımcı olacaktır. Damıtılmış beyaz sirkeyi yumuşatıcı gözüne ekleyin veya sirkeyi durulama döngüsünün başında manuel olarak ekleyin.
Sirkedeki hafif asetik asit ayrıca gri, kirli giysiler için beyazlatıcı ve parlatıcı görevi görür. Lekeli beyaz çorapları ve sararmış bulaşık bezlerini tekrar beyazlatmak için, büyük bir su kabına 1 bardak beyaz damıtılmış sirke ekleyin. Kaynayana kadar ısıtın ve lekeli malzemeleri ekleyin. Gece boyunca bu karışımda bekleyin ve ardından her zamanki gibi yıkayın. Bu yöntem sadece yüzde 100 pamuklu kumaşlarda kullanılmalıdır.

Çamaşırları yıkarken sirke kullanmalısınız! Neden mi?

KUMAŞLARI YUMUŞATIR

Ağır kokulu ticari yumuşatıcıları kullanma fikrinden hoşlanmıyorsanız ve daha yumuşak giysiler istiyorsanız, damıtılmış beyaz sirke doğal bir yumuşatıcı görevi görür ve çamaşırlarda kalıntı bırakmaz. Sadece son durulama döngüsüne 1/2 bardak ekleyin. Hafif bir kokudan hoşlanıyorsanız, sirke şişesine lavanta gibi esansiyel bir yağdan birkaç damla ekleyebilirsiniz.

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