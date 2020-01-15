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Çayda gıda boyası skandalı! İşte hileli ürün satan firmalar

Taklit ve tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün kamuoyuyla paylaşıldı. Böylece, ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3 bin 202 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu. Gıda teröristlerinin çayda gıda boyası kullandığı ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından gıda boyası kullanan ve hileli ürünler satan firmaların hangisi olduğu merak konusu oldu. İşte hileli ürünler listesi ve hileli ürünler satan firmalar...

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2020 Çarşamba 10:31 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2020 Çarşamba 10:33
Çayda gıda boyası skandalı! İşte hileli ürün satan firmalar

Taklit ve tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün kamuoyuyla paylaşıldı. Böylece, ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3 bin 202 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu. Gıda teröristlerinin çayda gıda boyası kullandığı ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından gıda boyası kullanan ve hileli ürünler satan firmaların hangisi olduğu merak konusu oldu. İşte hileli ürünler listesi ve hileli ürünler satan firmalar...

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Çayda gıda boyası skandalı! İşte hileli ürün satan firmalar
Çayda gıda boyası skandalı! İşte hileli ürün satan firmalar
Çayda gıda boyası skandalı! İşte hileli ürün satan firmalar
Çayda gıda boyası skandalı! İşte hileli ürün satan firmalar
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