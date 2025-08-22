CUMA MESAJLARI | Hayırlı cumalar mesajları 22 Ağustos! Resimli, en güzel cuma mesajları...

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.