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Haberler Galeri Eda Ece'den ayrılık iddialarına cevap geldi

Eda Ece'den ayrılık iddialarına cevap geldi

Yasak Elma dizisinin başarılı oyuncusu Eda Ece'nin uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile ayrıldığı iddia edilmişti. Ece, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında ayrılık iddialarına cevap verdi.

Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2020 Perşembe 11:13 Güncelleme Tarihi: 7 Mayıs 2020 Perşembe 11:16
Eda Ece'den ayrılık iddialarına cevap geldi
Eda Ece'den ayrılık iddialarına cevap geldi

Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer geçtiğimiz günlerde Instagram'da takipleşmeyi bırakmış ve birlikte olan fotoğraflarını da silmişti.

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Eda Ece'den ayrılık iddialarına cevap geldi
Eda Ece'den ayrılık iddialarına cevap geldi

Salgın başladığından beri ayrı evlerde izolasyonda olan genç çiftin bu hamlesi ayrıldıkları iddialarını gündeme getirmişti.

Eda Ece'den ayrılık iddialarına cevap geldi
Eda Ece'den ayrılık iddialarına cevap geldi

AÇIKLAMA GELDİ

Eda Ece, ayrıldıkları iddia edilen Anadolu Efes'te forma giyen sevgilisi Buğrahan Tuncer'le, karantina günlerini birlikte geçirdiğini söyledi.

Eda Ece'den ayrılık iddialarına cevap geldi
Eda Ece'den ayrılık iddialarına cevap geldi

Oyuncu, Instagram'dan yaptığı canlı yayında, ayrılık sorularına, "Kendisi içeride..." cevabını verdi. Tuncer, daha sonra yayına katılarak, yorum yaptı.

Eda Ece'den ayrılık iddialarına cevap geldi
Eda Ece'den ayrılık iddialarına cevap geldi
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