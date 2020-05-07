Yasak Elma dizisinin başarılı oyuncusu Eda Ece'nin uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile ayrıldığı iddia edilmişti. Ece, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında ayrılık iddialarına cevap verdi.
Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2020 Perşembe 11:13Güncelleme Tarihi: 7 Mayıs 2020 Perşembe 11:16
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Eda Ece'den ayrılık iddialarına cevap geldi
Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer geçtiğimiz günlerde Instagram'da takipleşmeyi bırakmış ve birlikte olan fotoğraflarını da silmişti.