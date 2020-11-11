  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin acı sonu

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin acı sonu

Afyonkarahisar'da yaşayan Zeliha (64) ve Cevdet Uysal (66) çifti 26 Ekim tarihinde esrarengiz bir şekilde kaybolmuştu. Çiftin kızları anne ve babalarının bulunması için canlı yayına gelerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 12:38 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 12:43
Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin acı sonu

Emeklilik hayali için köylerindeki evlerinde çiftçilik yapan Uysal çifti mahsullerini pazarda satarak geçimlerini sağlıyorlardı. Kaybolan çiftin çocukları ise anne babalarının kaybının şüpheli olduğundan ve şüphelendikleri kişinin öz dayıları olduğundan bahsettiler.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin acı sonu

Zeliha Uysal'ın kardeşi Kadir Altınay ve Bünyamin Altınay'ın çift ile aralarından tarla anlaşmazlığı bulunduğu ve babaları Cevdet Uysal'la tartışmalar yaşandıklarını anlattılar.

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin acı sonu

Bünyamin Altınay'ın ise daha önce çiftin ağaçlarını zehirlediklerini. Bu olay sonrasında dayıları Bünyamin Altınay'a dava açıldığını, pazar günü uzlaştırmacı tarafından Bünyamin Altınay'ın arandığı ve pazartesi günü anne babalarının kaybolduklarını söyleyerek, anne babalarının kaybında dayılarını suçladılar.

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin acı sonu

GÜNLERDİR HER YERDE ARANIYORLARDI. ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİ SU KUYUSUNDA BULUNDU…

Uysal çiftini arama çalışmaları devam ederken, Afyonkarahisar, Pınarlı köyünün çobanı muhtarı Müge Anlı ekibine ve köy muhtarına hayvanları gezdirdiği alanda bir su kuyusundan kötü kokular geldiğini ve üstünün taşlarla kapatıldığını söyledi.

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin acı sonu

Bu ihbar üzerine Jandarma ve Müge Anlı ekibi kuyunun bulunduğu alana gittiler. Ekiplerin kuyuyu açmasıyla çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı. Günlerdir aranan çiftin öldürülerek kuyuya atıldığı ve üstlerinin taşlarla kapatıldığı anlaşıldı.

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin acı sonu

ABLASINI VE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ…

Cinayetle ilgili kardeş Bünyamin Altınay ve eşi Nazira Altınay, diğer kardeşi olan Kadir Altınay ve eşi Huriye Altınay ve Bünyamin Altınay'ın yeğeni Ramazan Altınay ile annesi jandarma ekiplerince gözaltına alındılar. Soruşturmalar devam ederken programa da konuk olan yenge Nazire Altınay cinayeti itiraf etti. Kocası Bünyamin Altınay'ın ablası Zeliha Uysal'ı ve eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin acı sonu

Nazira Altınay "Eşim Bünyamin Altınay ve ablası arasındaki davanın anlaşmalı bir sona ulaşması için bir arabulucuyla görüşüyorlardı. Arabulucu eşimin ablasına 2 Bin TL'lik tutarı ödemesi gerektiğini böylelikle davadan vazgeçileceğini söyledi ama eşim kabul etmedi. Bunu söylemeye ablasının evine gittiğinde de kavga çıkararak ablasını ve eşini öldürdüğünü sonra diğer kardeşi Kadir'i arayarak cansız bedenlerini ortadan kaldırmak için yardım istediğini, çözüm olarak evlerinin yakınındaki su kuyusuna cesetlerini attıklarını söyledi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de su kesintisi 11 Kasım Çarşamba!
İzmir'de su kesintisi 11 Kasım Çarşamba!
  • SON DAKİKA