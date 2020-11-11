Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin acı sonu

ABLASINI VE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ…

Cinayetle ilgili kardeş Bünyamin Altınay ve eşi Nazira Altınay, diğer kardeşi olan Kadir Altınay ve eşi Huriye Altınay ve Bünyamin Altınay'ın yeğeni Ramazan Altınay ile annesi jandarma ekiplerince gözaltına alındılar. Soruşturmalar devam ederken programa da konuk olan yenge Nazire Altınay cinayeti itiraf etti. Kocası Bünyamin Altınay'ın ablası Zeliha Uysal'ı ve eşini öldürdüğünü itiraf etti.