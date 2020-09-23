Günlük burç yorumları - 23 Eylül Çarşamba
Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 23 Eylül Çarşamba günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 09:45
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 09:45
KOÇ: Arkadaş çevrenizde yardımseverliğinizin ön plana çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Yolculuklar gündemde.
Bugün birçok ortama katılacak ve insanları etkileyeceksiniz.
BOĞA: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleriyle hareket etmek isteyebilirsiniz.
İKİZLER: Duygusal yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranış biçimlerini sergilemekten yanasınız. Hareketleriniz daha anlamlı olacak.
YENGEÇ: Bugün sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Ruh haliniz değişken. İmajınızla ilgili değişimlerde güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Pratik çözümler arıyorsunuz.
ASLAN: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin düşünceler içinde olacaksınız. Duygusal yaşamınızdaki problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.