İzmir Alsancak Garı’nda ‘Son Buharlı’ sergisi! İşte eski İzmir fotoğrafları...

20 yıldır TCDD'de Aydın Kuyucak İstasyonu'nda hareket memuru olarak görev yaptığını aktaran Hakan Yaralı, "1993 yılında fotoğrafla tanıştım. 2010 yılından bu yana da profesyonel olarak fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Kendim kurumda çalıştığım için bu trenin çalıştığını görüp, bunun son buharlı makine olduğunu duyunca kesinlikle bu treni fotoğraflamam gerektiğini düşündüm. 2010-2019 yılları arasında Alsancak, Burdur, Antalya ve Afyon güzergahında hizmet verdiği süreçlerde fotoğraflar çekildi. Başladığım günden bu yana 56548 numaralı makine, nerede buharını verirse orada fotoğrafını çekiyorum. Bugüne kadar aradan geçen sürede bir tek Divriği hattında faaliyette olduğu sürede gidemedim. Onda da evlendiğim haftaya denk geldi ve gidemediğim için hala pişmanlık duyarım" dedi.