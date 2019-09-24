Türkiye'nin 1943 yılından bu yana hizmet veren, çalışır durumdaki son buharlı treninin, ülkenin çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflarından oluşan ‘son buharlı’ isimli fotoğraf sergisi, İzmir'de, tarihi Alsancak Tren Garı’nda ziyaretçilerle buluştu. Sergi kapsamında fotoğrafları çekilen 56548 numaralı buharlı lokomotif de, garda sergileniyor.
İzmir Alsancak Garı’nda ‘Son Buharlı’ sergisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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