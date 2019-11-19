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İzmir Karaburun'daki sit alanına yapılan inşaatta yıkım başladı

İzmir'in Karaburun ilçesindeki birinci derece doğal sit alanında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen yapının yıkım çalışmalarına başlandı.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2019 Salı 11:37 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2019 Salı 12:12
İzmir Karaburun'daki sit alanına yapılan inşaatta yıkım başladı

Hasseki Mahallesi'nin kıyı kesiminde bulunan Samsa Burnu'nda inşasına kısa bir süre önce başlanan yapının yıkımı öncesi, burada kullanılan malzemeler inşaatta çalışanlar tarafından toplanarak, kamyona yüklendi.

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İzmir Karaburun'daki sit alanına yapılan inşaatta yıkım başladı

Yıkım öncesi jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

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İzmir Karaburun'daki sit alanına yapılan inşaatta yıkım başladı

Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İzmir Karaburun'daki sit alanına yapılan inşaatta yıkım başladı

Karaburun Belediyesi'ne ait bir iş makinası ve kamyon yıkım çalışmalarına başladı.

İzmir Karaburun'daki sit alanına yapılan inşaatta yıkım başladı

OLAYIN GEÇMİŞİ
Karaburun'un Hasseki Mahallesi'nde birinci derece doğal sit alanında devam eden inşaatla ilgili Bakan Murat Kurum'un talimatıyla inceleme başlatılmıştı.

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