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> İzmir Karaburun'daki sit alanına yapılan inşaatta yıkım başladı
İzmir Karaburun'daki sit alanına yapılan inşaatta yıkım başladı
İzmir'in Karaburun ilçesindeki birinci derece doğal sit alanında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen yapının yıkım çalışmalarına başlandı.
Giriş Tarihi: 19 Kasım 2019 Salı 11:37Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2019 Salı 12:12
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Hasseki Mahallesi'nin kıyı kesiminde bulunan Samsa Burnu'nda inşasına kısa bir süre önce başlanan yapının yıkımı öncesi, burada kullanılan malzemeler inşaatta çalışanlar tarafından toplanarak, kamyona yüklendi.