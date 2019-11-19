İzmir Karaburun'daki sit alanına yapılan inşaatta yıkım başladı

Hasseki Mahallesi'nin kıyı kesiminde bulunan Samsa Burnu'nda inşasına kısa bir süre önce başlanan yapının yıkımı öncesi, burada kullanılan malzemeler inşaatta çalışanlar tarafından toplanarak, kamyona yüklendi.

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