 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir Karaburun'da sit alanına yapılan inşaatta yıkım başladı

İzmir Karaburun'da sit alanına yapılan inşaatta yıkım başladı

Giriş Tarihi: 19.11.2019, 12:11

İzmir'in Karaburun ilçesinde, birinci derece doğal sit alanında bulunması sebebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla "Yapı Kayıt Belgesi" iptal edilen yapının yıkımına başlandı.

Karaburun ilçesine bağlı Hasseki Mahallesi'nde, birinci derece doğal sit alanında devam eden inşaatla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla inceleme başlatılmıştı.

İzmir Karaburun'daki sit alanına yapılan inşaatta yıkım başladı İzmir Karaburun'daki sit alanına yapılan inşaatta yıkım başladı

Karaburun Belediyesinin mühürlemesine rağmen çalışmaların devam ettiği inşaatla ilgili ekipler harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, imar barışı sisteminde yapılan incelemede alanda iki Yapı Kayıt Belgesi oluşturulduğu anlaşılmıştı.

Yapının Yapı Kayıt Belgesi iptal edilirken, yapıyla ilgili yıkıma başlandı. Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaburun Belediyesi'ne ait bir iş makinesi ve kamyon yıkım çalışmalarına başladı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Karaburun'da sit alanına yapılan inşaatta yıkım başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Sutopu Ligi'nde yumruk şoku! Rakibe sol kroşe böyle görüntülendi!
Sutopu Ligi'nde yumruk şoku! Rakibe sol kroşe böyle görüntülendi!
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı
Kim Milyoner Olmak İster 845. son bölüm tek parça izle! 18 Kasım Milyoner yeni bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster 845. son bölüm tek parça izle! 18 Kasım Milyoner yeni bölüm izle
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Çocuklar ölü yılanla ip atladı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı! İşte o anlar...
Çocuklar ölü yılanla ip atladı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı! İşte o anlar...
Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı izle
Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı izle
Sutopu Ligi'nde yumruk şoku! Rakibe sol kroşe böyle görüntülendi!
Sutopu Ligi'nde yumruk şoku! Rakibe sol kroşe böyle görüntülendi!
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı
Çocuklar ölü yılanla ip atladı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı! İşte o anlar...
Çocuklar ölü yılanla ip atladı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı! İşte o anlar...
İzmir'de cam fasulye konservesi patladı, ortalık savaş alanına döndü
İzmir'de cam fasulye konservesi patladı, ortalık savaş alanına döndü
Türkiye genelinde hava durumu
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Bu köyde 7’den 70’e herkes gelenekleri yaşatmak için bir araya geliyor
Bu köyde 7’den 70’e herkes gelenekleri yaşatmak için bir araya geliyor