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> İzmir Konak'ta hareketli anlar! Herkes oraya koştu
İzmir Konak'ta hareketli anlar! Herkes oraya koştu
İzmir'de, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan Hasan T., yön tabelalarının üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Hasan T., polis ve vatandaşların yoğun çabasının ardından intihar girişiminden vazgeçti.
Giriş Tarihi: 3 Kasım 2019 Pazar 21:02
Güncelleme Tarihi: 3 Kasım 2019 Pazar 21:56
İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hava yastığı açarken, polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı.
Ekipler, Hasan T.'nin levhadan inmesi için uzun süre onu ikna etmeye çalıştı.