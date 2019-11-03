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İzmir Konak'ta hareketli anlar! Herkes oraya koştu

İzmir'de, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan Hasan T., yön tabelalarının üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Hasan T., polis ve vatandaşların yoğun çabasının ardından intihar girişiminden vazgeçti.

Giriş Tarihi: 3 Kasım 2019 Pazar 21:02 Güncelleme Tarihi: 3 Kasım 2019 Pazar 21:56
İzmir Konak'ta hareketli anlar! Herkes oraya koştu

Olay, akşam saatlerinde Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

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İzmir Konak'ta hareketli anlar! Herkes oraya koştu

İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan Hasan T., Şehitler Caddesi üzerindeki yön levhasına çıktı.

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İzmir Konak'ta hareketli anlar! Herkes oraya koştu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İzmir Konak'ta hareketli anlar! Herkes oraya koştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hava yastığı açarken, polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı.

İzmir Konak'ta hareketli anlar! Herkes oraya koştu

Ekipler, Hasan T.'nin levhadan inmesi için uzun süre onu ikna etmeye çalıştı.

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