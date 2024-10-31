İzmir'de elektrik kesintisi! Elektrikler hangi ilçelerde kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (31 Ekim Perşembe) birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Hangi ilçede ne kadar süreli kesintiler olacağı ise GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 31 Ekim Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 31 Ekim 2024 11:19 Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





