İzmir'de elektrik kesintisi! Elektrikler hangi ilçelerde kesilecek?

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Işıklar ( Rahmanlar küme evleri TİRE YOLU )
Yeniçiftlik
Yeşilova
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )
Hasköy
Çırpı Cami
Kızılcaova
Kesinti saati: 9:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
***
Kesinti yapılacak yerler: Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler Dr. Veli Lök Sk. Gazi Mustafa Kemal Sk. Köy Yolu Leman Öğretmen Sk. Okul2 Sk. Oo Taşağıl Küme Yolu Sk. Yüksel Topal Sk. Yıldız Sk. Çamlık Öğr. Ahmet Sakarya Sk. Öğretmen Türkan Şener Sk. İsmet İnönü Sk. Şehit Cemal Bozoğlan Sk. Şehit Murat Cerit Sk. Avlu Bektaş Beylik Küme Evleri Sk. Dr. Muzaffer Tuncağ Sk. )
Çiftçigediği ( 4 EYLÜL Çiftçigediği Köyü Çiftçigediği Köyü İç Yolu )
Dernekli
Kızılcaova ( CANLI İSTASYON Gazi Sk. Kurtuluş Cd. Kırtepe Mevki Sk. Okul Sk. Soğuksu Mevki Sk. Özkan Sk. İstiklal Sk. Aktaş Sk. Bahçeli Evler Cami 2. Sk. Cami Sok Cumhuriyet Cd. Dere Sk. KIZILCAOVA ATATÜRK 3001 ASFALT ALTI )
Cumhuriyet ( Alibey Sk. Ayşe Hanım Cd. Bahçe Sk. Esen Sk. KAZIM DİRİK Okul Çk. Park Cd. Sabribey Sk. Yakapınar Sk. Çalkarcı Çk. Ömerbey Sk. )
Karaveliler ( 101. Sk. 102. Sk. 103. Sk. 104. Sk. Alaybey Cd. Alaybey Gç. Avşar Sk. Ayhan Varna Cd. Eroğlu Sk. Erçakır Sk. Eserler Sk. Hacı İbrahim Sk. Karaveliler Cami Sk. Necati Şahin Cd. Talip Ağa Sk. Teki Sk. Veli 7. Sk. Çolağın Hüseyin Sk. )
Yeşilova
Kesinti saati: 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları