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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi! Elektrikler hangi ilçelerde kesilecek?

İzmir'de elektrik kesintisi! Elektrikler hangi ilçelerde kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (31 Ekim Perşembe) birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Hangi ilçede ne kadar süreli kesintiler olacağı ise GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 31 Ekim Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir'de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi
İzmir’de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri olacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri...

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İzmir'de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi
İzmir’de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi

TİRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Sarılar ( Sarılar Köyü )

Çamlıca ( Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu )

Çayır ( Ataman Çayırköy )

Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )

Güney ( Güney Köyü İç Yolu )

Hamam ( mendegüme küme evler melcek çukur Hamamköy Köyü İç Yolu )

Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )

Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Küre Köyü KÜRE )

Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir'de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi
İzmir’de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Işıklar ( Rahmanlar küme evleri TİRE YOLU )

Yeniçiftlik

Yeşilova

Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )

Hasköy

Çırpı Cami

Kızılcaova

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler Dr. Veli Lök Sk. Gazi Mustafa Kemal Sk. Köy Yolu Leman Öğretmen Sk. Okul2 Sk. Oo Taşağıl Küme Yolu Sk. Yüksel Topal Sk. Yıldız Sk. Çamlık Öğr. Ahmet Sakarya Sk. Öğretmen Türkan Şener Sk. İsmet İnönü Sk. Şehit Cemal Bozoğlan Sk. Şehit Murat Cerit Sk. Avlu Bektaş Beylik Küme Evleri Sk. Dr. Muzaffer Tuncağ Sk. )

Çiftçigediği ( 4 EYLÜL Çiftçigediği Köyü Çiftçigediği Köyü İç Yolu )

Dernekli

Kızılcaova ( CANLI İSTASYON Gazi Sk. Kurtuluş Cd. Kırtepe Mevki Sk. Okul Sk. Soğuksu Mevki Sk. Özkan Sk. İstiklal Sk. Aktaş Sk. Bahçeli Evler Cami 2. Sk. Cami Sok Cumhuriyet Cd. Dere Sk. KIZILCAOVA ATATÜRK 3001 ASFALT ALTI )

Cumhuriyet ( Alibey Sk. Ayşe Hanım Cd. Bahçe Sk. Esen Sk. KAZIM DİRİK Okul Çk. Park Cd. Sabribey Sk. Yakapınar Sk. Çalkarcı Çk. Ömerbey Sk. )

Karaveliler ( 101. Sk. 102. Sk. 103. Sk. 104. Sk. Alaybey Cd. Alaybey Gç. Avşar Sk. Ayhan Varna Cd. Eroğlu Sk. Erçakır Sk. Eserler Sk. Hacı İbrahim Sk. Karaveliler Cami Sk. Necati Şahin Cd. Talip Ağa Sk. Teki Sk. Veli 7. Sk. Çolağın Hüseyin Sk. )

Yeşilova

Kesinti saati: 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir'de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi
İzmir’de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi

TORBALI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: İbrahimçavuş

Havuzbaşı

Çırpı Cami

Mektep

Arslanlar

Kırbaş

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Fevzi Çakmak ( 28 30/1 51 KAZIM KARABEKİR PAŞA )

Kesinti saati:9:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir'de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi
İzmir’de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi

URLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Güvendik ( GÜVENDİK )

Denizli ( 38/1 38. Sk. 123. Sk. 31 262 )

Kesinti saati:9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir'de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi
İzmir’de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Çamyayla ( YEŞİLDERE KÜME EVLERİ ÇAMYAYLA Soğukpınar küme evleri )

Kesinti saati:9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Gölcük ( Güleryüz Sk. gonca sk. Gölcük Sk. Ertuğrul Sk. Cumhuriyet Cd. Barış Cd. Barbaros Çk. Barbaros Sk. Atilla Sk. BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK Acet Sk. 3. Gül Çk. 2. Köprülü Çk. 2. Hürriyet Çk. 2. Gül Çk. 1. Köprülü Çk. Yaz Çk. 1. Hürriyet Çk. 1. Gül Çk. ZEYTİNLİK mustafa yiyen sokak Çakıcı Sk. Zincirli Çk. Zeytinli Sk. ESENLİK Zafer Sk. Yayla Sk. Tarıkçı Sk. Sarınç Çk. Pınar Sk. Memba Sk. Levent Sk. Kültür Cd. YENER BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK Köprülü Cd. Kuran Kursu Sk. Kavurgan Sk. Karanfil Sk. Kale Sk. Gürsel Sk. Hamam Sk. Han Sk. Harbiye Sk. Havuz Sk. Hürriyet Cd. SARINIÇ SK İNCİLİ BARIŞ gürgen Çınar Sk. Çağlayan Sk. )

Dolaylar ( Dolaylar Köyü İç Yolu DOLAYLAR )

Mursallı ( anacık çeşmesi mevkii CELAL BAYAR Anacık çeşmesi küme evleri Mursallı Köyü İç Yolu )

Oğuzlar ( oğuzlar OĞUZLAR KÜME EVLERİ Oğuzlar Köyü İç Yolu )

Çağlayan ( Çağlayan Köyü İç Yolu 30 AĞUSTOS )

Bayırlı ( Bayırlı Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: 9:15 - 15:15

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir'de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi
İzmir’de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi

KARABAĞLAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: İhsan Alyanak ( 5024. Sk. 6100 5063. Sk. 5044/1. Sk. 5044. Sk. 5042. Sk. 5041. Sk. 5040. Sk. 5039. Sk. 5038. Sk. 5037. Sk. 5020. Sk. 3722. Sk. )

Uzundere ( 6115 )

İhsan Alyanak ( 4951. Sk. 3685. Sk. 5028. Sk. 5026. Sk. 5018. Sk. 5016. Sk. 5015. Sk. 5014. Sk. 5013. Sk. 5012. Sk. 5009. Sk. 5005/1. Sk. 5005. Sk. 5004/1. Sk. 5004. Sk. 5003. Sk. 4995. Sk. 4967. Sk. 4966/1. Sk. 4966. Sk. 4964. Sk. 4963. Sk. 4962. Sk. 4961. Sk. 4960. Sk. 4959. Sk. 4958/1. Sk. 4958. Sk. 4957/1. Sk. 4957. Sk. 4956. Sk. 4955. Sk. 4954. Sk. 4953. Sk. 4952. Sk. )

Abdi İpekçi ( 4240. Sk. 3703. Sk. 3702. Sk. 3694. Sk. 3686. Sk. 3687. Sk. 3688. Sk. 3692. Sk. 3693. Sk. )

Yunus Emre ( 4240/1. Sk. 5714/1. Sk. 4252. Sk. 4246. Sk. 4245. Sk. 4244. Sk. 4243. Sk. 4242. Sk. 4241. Sk. 4240/2. Sk. 4232. Sk. 4227. Sk. 4225. Sk. 4223. Sk. )

Peker ( 5073. Sk. 5072. Sk. 5027. Sk. 5006. Sk. 5002. Sk. 4996. Sk. )

Kesinti saati:9:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Yüzbaşı Şerafettin ( 3940. Sk. 3939/1. Sk. 3939. Sk. 3933. Sk. 3932/1. Sk. 3932. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir'de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi
İzmir’de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Yıldız ( 206/37. Sk. 242/16. Sk. Hoca Ahmet Yesevi 206/71 206/36. Sk. 206/35. Sk. 206/34. Sk. 206/33. Sk. 206/32. Sk. 206/31. Sk. 206/70. Sk. 206/64. Sk. 206/43. Sk. 206/42. Sk. 206/41. Sk. 206/30. Sk. 206/40. Sk. )

Atatürk ( Hoca Ahmet Yesevi Cd. 202/26. Sk. 202/25. Sk. 202/24. Sk. )

Kesinti saati:9:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir'de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi
İzmir’de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi

KONAK'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Çınarlı ( Ankara Asfaltı 1583/1. Sk. )

Kesinti saati:9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Alsancak ( Atatürk Cd. )

Mimar Sinan

Kesinti saati: 10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Alsancak ( Atatürk Cd. )

Umurbey ( İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Girişi )

Kesinti saati:14:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir'de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi
İzmir’de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi

KARŞIYAKA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Bahçelievler ( 1853. Sk. Şehit Mustafa Tunçbilek Sk. 1671. Sk. 1671/4. Sk. 1849/6. Sk. 1853/3. Sk. 1853/2. Sk. )
Bahçelievler ( Cahit Atay Sk. Cevdet Bilsay Cd. Şehit Mustafa Tunçbilek Sk. Şehit Polis Kom. Yrd. Zübeyir Durgay Parkı İçi Yol 1705. Sk. 1849/5. Sk. 1849/6. Sk. 1849/8. Sk. 1851/1. Sk. 1851/2. Sk. )
Bahariye ( 1864. Sk. 1870. Sk. 2006. Sk. Hidayet Erzeybek Sk. 1870/1. sk 1858. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir'de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi
İzmir’de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Yeni ( 799 872 975 921 912/1 841. Sk. 797. Sk. 805 842 804 851 864 867 882 879 903 937 803 922 866 861 865 858 850 Nene Hatun Cd. Kıbrıs Cd. 875. Sk. 863. Sk. 856. Sk. 852. Sk. 841 849. Sk. 844. Sk. 801. Sk. )

Kurtuluş ( 745 744 729 726 731 742 740 730 ÇAMLIK GÜZELHİSAR GÜN 743 NENEHATUN 726. Sk. 683. Sk. 736 746 )

Güzelhisar ( BALABANPAŞA Balabanpaşa Sk. 17/20 17/44 17/30 GÜZELHİSAR TEPE GAVURDERE TABAKHANE Çayır Çarşı Sk. Çamaltı Sk. Tepe 1. Sk. Tabakhane Sk. Seyhan Sk. Oluklu Çeşme Sk. Mescit Sk. Merkez Cd. Kültür Sk. Kültür Köprülü 1. Sk. Hamam Sk. )

Kültür

Kesinti saati: 9:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Örlemiş ( Örlemiş Örlemiş Köyü İç Yolu )

Yenişakran ( 461. Sk. 3453 Sk. 3454 İNCİRLİK 448. Sk. 447. Sk. 446. Sk. 445. Sk. 444. Sk. 443. Sk. 442. Sk. 439. Sk. 438. Sk. 437. Sk. 3434 433. Sk. 432. Sk. 3391/1 Çeşme Önü Cd. 3386/1 429. Sk. 428. Sk. 425. Sk. 424. Sk. 423. Sk. 409. Sk. 408. Sk. 407. Sk. 406. Sk. 405. Sk. 404. Sk. 403. Sk. 401. Sk. 400. Sk. 399. Sk. 398. Sk. 397. Sk. 3396 Sk. 395. Sk. 394/1. Sk. 394. Sk. 392. Sk. 386. Sk. 384. Sk. 3380 3510. Sk. 3500/2. Sk. 3387. Sk. 3382. Sk. 3376. Sk. 3461 3435 3391 3455 3502 3479 Sk. 3423 Sk. 3475 Sk. 3495 3494 3482 Sk. 3478 3411 sk. 3500/3 3388 3379 2. ÇEVRE YOLU 3382 3466 Sk. 3513/1 3410 3453 Barbaros Sk. 515. Sk. 3511 508. Sk. 507. Sk. 3449/1 Sk. İncirlik Sk. 500/. Sk. 3500 499. Sk. 3498 497. Sk. 481. Sk. 480. Sk. 479. Sk. )

Kızıltepe ( KIZILTEPE )

Aşağışakran ( AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ Aşağışakran Köyü 11/3 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/8 11/5 AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN )

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmalar

İzmir'de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi
İzmir’de 31 Ekim Perşembe elektrik kesintisi

KİRAZ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Saçlı ( SAÇLI )

Karabağ

Veliler

Ceritler ( YÖRÜKLER )

Kesinti saati:10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Umurcalı

Yenişehir ( KOCAOVA )

Kesinti saati:9:00 - 15:15

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Yenişehir ( KOCAOVA YENİŞEHİR )

Kesinti saati: 9:15 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Yeşildere ( KABAKLI )

Kesinti saati:9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları