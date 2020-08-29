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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 29 Ağustos Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi 29 Ağustos Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde kesintiler yaşanacağını araştırıyor. İşte 29 Ağustos Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:47 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:56
İzmir'de elektrik kesintisi 29 Ağustos Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 29 Ağustos İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir'de elektrik kesintisi 29 Ağustos Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

ALİAĞA

29.08.2020 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ESKİ KALABAK MAHALLESİ ERDEM MÜHENDİSLİK, HACIÖMERLİ YUKARI TR, KALABAK TR, İZSU KALABAK İÇME SUYU, HACIÖMERLİ KARAKUYULAR TR, TÜRK TELEKOM, İZSU KALABAK, GÜNSUN GES, EMİNE AĞAÇCI GES, ARK GES, AYŞE AĞAÇCI GES, NESLİHAN AĞAÇCI, ÇEŞME, ZEKİ, MERKEZ, MERKEZ 1, GÖL SOKAKLARI, KARAKUYULAR KÜME EVLERİ, HACİÖMERLİ KÖYÜ VE CİVARLARI
29.08.2020 09:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELHİSAR SULAMA TR-1, GÜZELHİSAR SULAMA TR-2, SEZAİ ÖZGEN ÖZEL TR, SELİM YILMAN ÖZEL TR, MUSTAFA GENÇAY ÖZEL TR VE CİVARLARI

BALÇOVA

29.08.2020 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM İNCİRALTI MAHALLESİ, MİTHATPAŞA CADDESİ, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTE HASTANESİ VE CİVARI

BAYINDIR

29.08.2020 09:00 16:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması YUSUFLU MAH. TR4- TR8 TRAFOLARI TAMAMINDA
29.08.2020 09:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ERGENLI MAH. TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA

BEYDAĞ

29.08.2020 09:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA YAĞCILAR MAHALLESI OVA SOKAK TR-2-TR-3 ,HALIKÖY MAHALLESI OVA SOKAK TR-2 ,TOSUNLAR MAHALLESI BEKIR EKIZ TARIMSAL SULAMA GRUBU,YAĞCILAR İÇME SUYU VE HASAN SELEK ÖZEL TRAFOLARI
29.08.2020 10:00 16:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması CUMHURIYET MAHALLESI ADNAN MENDERESI VE İNÖNÜ CADDESI, PATIKA, ZIMBA, ÖZLEM, EŞSIZ, KADI, ZAMBAKZEYTINLIK, ÖZLÜ,AKDAĞ, SÜMBÜL SOKAKLAR TR-15

İzmir'de elektrik kesintisi 29 Ağustos Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

BORNOVA

29.08.2020 16:00 23:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması KEMALPAŞA MAHALLESİ, 7419/6, 7419/7, 7419/9, 7419/10 SOKAKLAR VE CİVARI

BUCA

29.08.2020 09:00 17:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması UFUK MAHALLESİ, FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ BİR BÖLÜMÜ, 848, 848/5, 848/4, 885, 895, 875, 871 SOKAKLAR VE CİVARI
29.08.2020 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM İNKILAP MAHALLESİ, CEMİL ŞEBOY CADDESİ, 513, 523 SOKAKLAR VE CİVARI
29.08.2020 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM HÜRRİYET MAHALLESİ, MENDERES CADDESİ, 463/3, 463/4 SOKAKLAR VE CİVARI
29.08.2020 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM HÜRRİYET MAHALLESİ, NAMIK KEMAL CADDESİ, 453, 451 SOKAKLAR VE CİVARI

ÇEŞME

29.08.2020 09:00 14:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA GERMIYAN MH, GERMIYAN KÖYÜ, DEREBETON ÖZEL TR, İZSU GERMIYAN İÇME SUTYU, İZSU ILDIR İÇME SUYU, ABDÜLKADIR BULUK ÖZEL TR, ÜMIT GÜNGÖR ÖZEL TR, NIYAZI ERSOY ÖZEL TR, ÖNDANIŞMANLIK ÖZEL TR, LEVENT AÇAR ÖZEL TR, NAHIT ERMAN ÖZEL TR, SEVILAY ÇIFTÇI ÖZEL TR, SABRI SUNGUR ÖZEL TR, MURAT GES, YILMAZ KOLBURAN ÖZEL TR, REMZI PEKÖZ ÖZEL TR, MEHMET PEKÖZ ÖZEL TR, BEF MADENCILIK ÖZEL TR, BETA KONFEKSIYON ÖZEL TR.

DİKİLİ

29.08.2020 09:30 12:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSLAMLAR, KIZILÇUKUR KÖYLERİ, LİMAN DEPOLARI, ERDENLER BETON VE CİVARLARI

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FOÇA

29.08.2020 09:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAĞARASI MAHALLESİ, 20/4, 415, 430, 439 SOKAKLARI İZSU HACI VELİ İÇME SUYU, ÖZLEM AKPINAR VE CİVARLARI

KARABAĞLAR

29.08.2020 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM 26 AĞUSTOS MAHALLESİ, BOĞAZİÇİ CADDESİ, 19 MAYIS CADDESİ, 2345, 2371, 2373, 2377, 3473 SOKAKLAR VE CİVARI
29.08.2020 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, 508, 510, 510/2, 9114/1, 9116/2, 9165/4 SOKAKLAR VE CİVARI
29.08.2020 09:00 17:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması GÜNALTAY MAHALLESİ, 4848, 4852, 4853, 4866, 4877, 4879, 4880, 4890, 4893, 4894, 4895, 4896, 4898, 4899, 4907, 4908, 4908/1, 4909, 5714/1 SOKAKLAR VE CİVARI

KEMALPAŞA

29.08.2020 09:00 15:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması BAŞKOMUTAN ATATÜRK MAH. BAŞKOMUTAN ATATÜRK,KARABAĞLAR, ATATÜRK SOKAKLARI VE CIVARLARI
29.08.2020 09:00 15:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması AŞAĞI SOK.YIĞITLER YOLU, MENENGEÇ MEKII,YIĞITLER KÜME EVLERI VE CIVARLARI
29.08.2020 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAĞYURDU YENI MAH. MENENGEÇ,DEMIRCI KUYUSU, ÇAMLI BAĞLAR,2. ÇEŞME, İSMAIL ULUSAN, OVA YOLU, ÇALI İÇI, BADEMCIK,KÖPRÜ, HALIT BAĞI, ÇINARCIK, HAYITLIK MEVKII VE CIVARLARI
29.08.2020 12:00 14:00 YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALMA A.YENMIŞ, AKALAN, KÖYLERI TAMAMI, BÖLGEDEKI İŞLETMELER, ÖZEL TRAFOLAR VE CIVARLARI

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KİRAZ

29.08.2020 09:00 15:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması OVACIK MAHALLESI MERCAN YURDU SOKAK TR-5 UZUNKÖY MAHALLESI BILAL KABAK TRAFOSU TR-3

MENDERES

29.08.2020 16:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALMA HÜRRIYET MAHALLESINDE BULUNAN, ŞÜKRAN ÇATALBAŞOĞLU, EGE TOROS BORU, BAŞBUĞ OTO, SADAL TARIM MAKINALARI DIŞ TICARET, AKSEKI YAPI, HASAN NAZMI GÖRGÖNÜL

MENEMEN

29.08.2020 08:30 15:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAVUŞKÖY TARIMSAL HATTI ABONELERİ, ULUYOL MEVKİ, EGE DEMİR ÇELİK PAZ.SAN., YENİ MAĞAZCILIK, İLKNAK SU ÜRÜNLERİ, DÜZEY KİMYA, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

ÖDEMİŞ

29.08.2020 09:00 17:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması TÜRKMEN MAHALLESI, DIKMEN CADDESI (AG DIREK DEĞIŞIMI)
29.08.2020 09:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA SARILAR, KOCAALILER, ÇAMLICA, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, DEMIRDERE, ÇAYIR, HAMAMKÖY, GÜNEY MAHALLELERI

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