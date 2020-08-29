İzmir'de elektrik kesintisi 29 Ağustos Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

FOÇA
29.08.2020 09:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAĞARASI MAHALLESİ, 20/4, 415, 430, 439 SOKAKLARI İZSU HACI VELİ İÇME SUYU, ÖZLEM AKPINAR VE CİVARLARI
KARABAĞLAR
29.08.2020 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM 26 AĞUSTOS MAHALLESİ, BOĞAZİÇİ CADDESİ, 19 MAYIS CADDESİ, 2345, 2371, 2373, 2377, 3473 SOKAKLAR VE CİVARI
29.08.2020 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, 508, 510, 510/2, 9114/1, 9116/2, 9165/4 SOKAKLAR VE CİVARI
29.08.2020 09:00 17:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması GÜNALTAY MAHALLESİ, 4848, 4852, 4853, 4866, 4877, 4879, 4880, 4890, 4893, 4894, 4895, 4896, 4898, 4899, 4907, 4908, 4908/1, 4909, 5714/1 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
29.08.2020 09:00 15:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması BAŞKOMUTAN ATATÜRK MAH. BAŞKOMUTAN ATATÜRK,KARABAĞLAR, ATATÜRK SOKAKLARI VE CIVARLARI
29.08.2020 09:00 15:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması AŞAĞI SOK.YIĞITLER YOLU, MENENGEÇ MEKII,YIĞITLER KÜME EVLERI VE CIVARLARI
29.08.2020 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAĞYURDU YENI MAH. MENENGEÇ,DEMIRCI KUYUSU, ÇAMLI BAĞLAR,2. ÇEŞME, İSMAIL ULUSAN, OVA YOLU, ÇALI İÇI, BADEMCIK,KÖPRÜ, HALIT BAĞI, ÇINARCIK, HAYITLIK MEVKII VE CIVARLARI
29.08.2020 12:00 14:00 YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALMA A.YENMIŞ, AKALAN, KÖYLERI TAMAMI, BÖLGEDEKI İŞLETMELER, ÖZEL TRAFOLAR VE CIVARLARI