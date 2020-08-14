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Haberler Galeri İzmir'de su kesintisi 14 Ağustos Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 14 Ağustos Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU 14 Ağustos tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün pek çok ilçede kesinti yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2020 Cuma 09:45 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2020 Cuma 09:49
İzmir'de su kesintisi 14 Ağustos Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun paylaştığı rapora göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde kesinti olacak. İşte 14 Ağustos Cuma İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

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İzmir'de su kesintisi 14 Ağustos Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

ALİAĞA HACIÖMERLİ

14.08.2020 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK BELEVİ

14.08.2020 saat 09:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 14 Ağustos Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

BERGAMA FEVZİPAŞA, GAZİOSMANPAŞA

14.08.2020 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA TORASAN

14.08.2020 saat 08:20 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 14 Ağustos Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

ÇEŞME ÇİFTLİK

14.08.2020 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de su kesintisi 14 Ağustos Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

ÇİĞLİ GÜZELTEPE

14.08.2020 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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