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Haberler Galeri Kadir Gecesi mesajları! En güzel, en yeni dualı Kadir Gecesi mesajları...

Kadir Gecesi mesajları! En güzel, en yeni dualı Kadir Gecesi mesajları...

Ramazanın 27. gecesine denk gelen ve Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nin heyecanı içerisindeyiz. Tövbelerin edileceği, ibadetlerin yapılacağı bu gecenin İslam alemi açısından önemi oldukça büyük. Sevdiklerinin Kadir Gecesi'nin tebrik etmek isteyenler 'En güzel Kadir Gecesi mesajları' aramasını yoğunlaştırdu. İşte en güzel dualı Kadir Gecesi mesajları...

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 09:22 Güncelleme Tarihi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 11:33
Kadir Gecesi mesajları! En güzel, en yeni dualı Kadir Gecesi mesajları...

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olan Kadir Gecesi'nde sevdiklerinin bu mübarek gecesini tebrik etmek isteyenler Kadir Gecesi mesajlarını araştırıyor. İşte en yeni, resimli, dualı Kadir Gecesi mesajları...

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Kadir Gecesi mesajları! En güzel, en yeni dualı Kadir Gecesi mesajları...

-Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

– Kardeşliğin kalıcı olduğu, sevenlerin bir araya geldiği mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi bahşedildiği nice kandillere…– Ağaçlardan dökülen her bir yaprak duacınız; Kur'an-ı Kerim yoldaşınız olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

– Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları! En güzel, en yeni dualı Kadir Gecesi mesajları...

- Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz Merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kandiliniz kutlu olsun.

– Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle,Dualarınız Kabul Kadir Geceniz Mübarek Olsun….

– Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e! Hayırlı kandiller.

– Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

– Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir gecesiniz hayırlı olsun

'KADİR GECESİ'NDE OKUNAN DUALAR NELERDİR?' HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ

'KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?' HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ

'KADİR SURESİ FAZİLETLERİ NELERDİR?' HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ

'KADİR GECESİ'NDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?' HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kadir Gecesi mesajları! En güzel, en yeni dualı Kadir Gecesi mesajları...

– Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak Kadir Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

– Kadir geceniz mübarek olsun! Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Hayırlı Kandiller..

– Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Kadir Gecesi'nde, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun Kadir gecesiniz mübarek olsun!

Kadir Gecesi mesajları! En güzel, en yeni dualı Kadir Gecesi mesajları...

– Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar?

– Kuran'ın nazil olduğu bin aydan daha hayirli bu gecenin size efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum Kadir geceniz mubarek olsun.

– Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

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