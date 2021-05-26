Arjantinli genç kız hayatının şokunu yaşadı! Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı. Arkadaşını evinde ziyarete giden 17 yaşındaki Lara Sanson adlı genç kız; arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi. Cinsi 'Alman kurdu' olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, kızı yüzünden ısırdı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı. İşte genç kızın son hali... Dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen birbirinden ilginç fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Saniyeler sonrası ne olduğunu merak edeceğiniz bu karelerin hepsi birbirinden enteresan. Dehşet anına saniyeler kala yakalanan bu anlar sosyal medyayı sallıyor. Bir atın kadına attığı yumruğu görünce gözlerinize inanamayacaksınız. İşte görenlere 'yok artık' dedirten birbirinden ilginç fotoğraflar... Başarılı bir fotoğrafçının en önemli özelliği başkalarının göremediği bir şeyi görüp, zamanında kayıt altına almaktır. Öte yandan ilgi çekici bir fotoğraf çekmek aylar sürebileceği gibi bazen de fotoğrafçının 1 saniyesini alabilir. İşte sosyal medya kullanıcılarının tam zamanında çektiği kareler...