Kuruluş Osman reytingin zirvesine yerleşti

Osman Bey'in Bey olduktan sonraki ilk icraatı Savcı Bey'i Alp Başı görevinden, Dündar Bey'i ise Söğüt'ün yöneticiliğinden almak oldu. Osman Bey, Göktuğ'u Alp Başı ilan ederken, Boran'ı ise yareni olarak yanında tutacağını açıkladı. Oba halkının kılıç kuşanma töreniyle meşgul olmasından faydalanan Çömlekçi, idamına karar verilen Flatyos'un kaçmasını sağladı. Savcı Bey ise oğlu Bay Hoca'nın gelişi ile bir nebze teselli buldu.
Finalde Bamsı Bey, Osman Bey'e Türk hükümdarlarından Kayı beylerine kalmış ulu emanetlerden bahsetti ve ikili emanetleri teslim almak üzere yola çıkmaya karar verdi.