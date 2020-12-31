Kuruluş Osman reytingin zirvesine yerleşti

Savcı Bey'in oyu ile bey seçilmeyi hak eden Osman Bey bu duruma itiraz etti. Yaptığı konuşma ile beyleri etkileyen Osman Bey, böyle bir seçimi kabul etmediğini söyledi ve oylama yeniden yapıldı. İkinci oylamada Dündar Bey'i destekleyen beyler oyunu değiştirdi ve Osman Bey tartışmasız biçimde Kayılar'ın yeni beyi oldu. Bu sonuç Dündar Bey'in büyük bir hayal kırıklığına uğramasına neden olurken; Kayı Obası'nda adeta bayram havası vardı.