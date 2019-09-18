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Kütahya'da Domaniç Dağları'nda ormanı istila eden tırtıllar ağaçlarda yaprak bırakmadı

Kütahya-Bursa sınırındaki Domaniç Dağları'nda ilk kez geçen sene görülen ve bu yıl hızla yayılan kızıl kuyruklu tırtıllar, kayın ağaçları ile bitkilerin sadece yapraklarına zarar veriyor. Ormanın bir bölümünün yeşile, tırtılların olduğu kısmının ise ağaçlar ve dallarından dolayı kahverengiye bürünmesi drone ile görüntülendi.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 12:17 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 13:04
Kütahya'da Domaniç Dağları'nda ormanı istila eden tırtıllar ağaçlarda yaprak bırakmadı

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasında kalan ormanlık alanın büyük bölümüne yayılan tırtıllar, ağaçların ve bitkilerin yapraklarına zarar veriyor.

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Kütahya'da Domaniç Dağları'nda ormanı istila eden tırtıllar ağaçlarda yaprak bırakmadı

Bölgede ilk kez geçen yıl İnegöl'e bağlı Arapoturağı mevkisinde tespit edilen kızıl kuyruklu tırtıl zararlısı (calliteara pudibunda), bu sene Domaniç Dağları'nı istila etti.

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Kütahya'da Domaniç Dağları'nda ormanı istila eden tırtıllar ağaçlarda yaprak bırakmadı

Özellikle kayın ağaçları ve bitkilerin yapraklarına zarar veren tırtıllar, İnegöl-Domaniç kara yolunun İkisular mevkisindeki ormanlık alanda yoğun görülüyor.

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Kütahya'da Domaniç Dağları'nda ormanı istila eden tırtıllar ağaçlarda yaprak bırakmadı

Tırtılların verdiği zarar, bölgenin drone ile çekilen görüntülerinden belirgin şekilde anlaşılabiliyor. Görüntülerde, ormanın bir tarafının yeşil, diğer tarafının da yapraksız ağaç ve bitkilerden dolayı kahverengiye bürünmesi dikkati çekiyor.

Kütahya'da Domaniç Dağları'nda ormanı istila eden tırtıllar ağaçlarda yaprak bırakmadı

Yoldaki bir dinlenme tesisinin sahibi Hüseyin Ordu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırtılların son günlerde ormanın her yerini kapladığını söyledi.

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