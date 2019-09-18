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Kütahya'da Domaniç Dağları'nda ormanı istila eden tırtıllar ağaçlarda yaprak bırakmadı

Kütahya-Bursa sınırındaki Domaniç Dağları'nda ilk kez geçen sene görülen ve bu yıl hızla yayılan kızıl kuyruklu tırtıllar, kayın ağaçları ile bitkilerin sadece yapraklarına zarar veriyor. Ormanın bir bölümünün yeşile, tırtılların olduğu kısmının ise ağaçlar ve dallarından dolayı kahverengiye bürünmesi drone ile görüntülendi.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 12:17 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 13:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





