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KYK bursları kaç para, 2022 kredi ve yurt başvurusu nasıl yapabilirim? İşte gerekli şartlar...
KYK bursları kaç para, 2022 kredi ve yurt başvurusu nasıl yapabilirim? İşte gerekli şartlar...
ÖSYM'nin 2022 Yüksek Öğretim Sınavı (YKS) tercih sonuçlarını açıklamasının ardından milyonlarca öğrenci KYK burs ve kredi ücretini merak etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi Yurtlar Kurumu işbirliğinde üniversite öğrencilerine lisans için 850 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1700 lira, doktora öğrencileri için 2 bin 550 lira burs veya kredi veriliyor. Peki burs/kredi ve yurt başvurusu nasıl yapılır, başvuru tarihleri ne zaman?'' Yurt başvuruları başladı mı? İşte tüm merak edilen soruların cevapları...
Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 10:47
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 10:51
Üniversite eğitimi sırasında maddi olarak destek almak isteyen öğrencilere Kredi Yurtlar Kurumu tarafınfan burs ve öğrenim kredisi veriliyor.
Milyonlarca öğrenci KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman, KYK başvuruları başladı mı sorusularının cevabını merak ediyor.
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK), burs ve kredi başvurusu yapan üniversite öğrencilerine, öğrenim durumlara göre burs veya kredi imkanı sunuyor.
KYK burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılacak.
YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-2023 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.