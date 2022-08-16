Haberler Galeri KYK bursları kaç para, 2022 kredi ve yurt başvurusu nasıl yapabilirim? İşte gerekli şartlar...

KYK bursları kaç para, 2022 kredi ve yurt başvurusu nasıl yapabilirim? İşte gerekli şartlar...

ÖSYM'nin 2022 Yüksek Öğretim Sınavı (YKS) tercih sonuçlarını açıklamasının ardından milyonlarca öğrenci KYK burs ve kredi ücretini merak etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi Yurtlar Kurumu işbirliğinde üniversite öğrencilerine lisans için 850 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1700 lira, doktora öğrencileri için 2 bin 550 lira burs veya kredi veriliyor. Peki burs/kredi ve yurt başvurusu nasıl yapılır, başvuru tarihleri ne zaman?'' Yurt başvuruları başladı mı? İşte tüm merak edilen soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 10:47 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





