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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Ayşe Altuntaş olayında yeni gelişme! Müge Anlı canlı yayında duyurdu

Müge Anlı’daki Ayşe Altuntaş olayında yeni gelişme! Müge Anlı canlı yayında duyurdu

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa'daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan Ayşe Altuntaş'ın akıbetinin peşindeydi. Anlı, 49 yaşındaki kadının kaybolduğu gün en son hem kuzeni hem de sevgilisi olan M.T. ile görüştüğünü ve o andan sonra kaybolduğunu ortaya çıkarmıştı. Ayşe Altuntaş olayında bugün sıcak bir gelişme yaşandı. İşte 16 Haziran Salı Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar....

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 15:11 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 15:31
Müge Anlı’daki Ayşe Altuntaş olayında yeni gelişme! Müge Anlı canlı yayında duyurdu

Yaklaşık bir yıldır kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş ile ilgili Müge Anlı canlı yayında bir son dakika gelişmesi yaşandı.

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Müge Anlı’daki Ayşe Altuntaş olayında yeni gelişme! Müge Anlı canlı yayında duyurdu

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa'daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan Ayşe Altuntaş'ın akıbetinin peşindeydi. Anlı, 49 yaşındaki kadının kaybolduğu gün en son hem kuzeni hem de sevgilisi olan M.T. ile görüştüğünü ve o andan sonra kaybolduğunu ortaya çıkarmıştı.

Müge Anlı’daki Ayşe Altuntaş olayında yeni gelişme! Müge Anlı canlı yayında duyurdu

Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı açıklamaya göreİstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği yetkilileri gerçekleştirdikleri gece operasyonuyla, M.T.'yi gözaltına aldı. Müge Anlı, cinayet şüphesi ile sorgulanacak olan M.T. ile birlikte biri kadın ikisi erkek, 3 kişinin daha gözaltına alındığını da duyurdu.

Müge Anlı’daki Ayşe Altuntaş olayında yeni gelişme! Müge Anlı canlı yayında duyurdu

GÖRGÜ TANIĞI 11 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI

Ayşe Altuntaş'ın kaybolmasından 11 ay sonra ortaya çıkan sürpriz görgü tanığı, ikiliyi defalarca ormanlık bölgede gördüğünü ve genelde ikindi namazı vakti geldiklerini belirtti. Mehmet Taşdelen'in önce namaz kıldığını ardından Ayşe Altuntaş ile uygunsuz halde gördüğünü belirten çoban, "Kendi kendime '5 dk önce namaz kılıyorlardı şimdi ne alaka böyle uygunsuz' dedim" sözleri ile dikkat çekti. Ayrıca Mehmet Altuntaş'ın işaret ettiği yerle çobanın ikiliyi gördüğü yerin aynı olmadığı ortaya çıktı.

Müge Anlı’daki Ayşe Altuntaş olayında yeni gelişme! Müge Anlı canlı yayında duyurdu

MÜGE ANLI'DAKİ AYŞE ALTUNTAŞ OLAYI NEDİR?

Eşiyle resmi olarak ayrılmasalar da kızıyla birlikte yaşayan Ayşe Altuntaş, 18 Temmuz sabahı saat 5 civarında İstanbul Sultangazi'deki kızının evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Annesini bulmak için Müge Anlı'ya katılan Fadime, annesinin teyzesinin oğlu olan Mehmet Taşdelen'den şüphelendiğini söyledi.

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