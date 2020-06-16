Müge Anlı’daki Ayşe Altuntaş olayında yeni gelişme! Müge Anlı canlı yayında duyurdu

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa'daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan Ayşe Altuntaş'ın akıbetinin peşindeydi. Anlı, 49 yaşındaki kadının kaybolduğu gün en son hem kuzeni hem de sevgilisi olan M.T. ile görüştüğünü ve o andan sonra kaybolduğunu ortaya çıkarmıştı. Ayşe Altuntaş olayında bugün sıcak bir gelişme yaşandı. İşte 16 Haziran Salı Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar....