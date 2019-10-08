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Muğla'nın Bodrum ilçesini sağanak vurdu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanakta kara yolu trafiğe kapandı, su taşkınları meydana geldi. Etkili olan sağanak, zemin katta kalan bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı. Yağmurla cadde ve sokaklar suyla dolup taşarken, maddi hasarlı kazalar oldu.

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2019 Salı 13:59
Muğla'nın Bodrum ilçesini sağanak vurdu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanakta kara yolu trafiğe kapandı, su taşkınları meydana geldi. Etkili olan sağanak, zemin katta kalan bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı. Yağmurla cadde ve sokaklar suyla dolup taşarken, maddi hasarlı kazalar oldu.

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Muğla'nın Bodrum ilçesini sağanak vurdu!

Bodrum'da bugün saat 04.00 sıralarında başlayarak aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerden inen yağmur sularının önüne katıp getirdiği çöp ve kaya parçaları, rögarları tıkadı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesini sağanak vurdu!

Atatürk, Artemis, Neyzen Tevfik, Mümtaz Ataman, Üçkuyular, Cevat Şakir caddeleri ile bazı ara sokaklar, dereye döndü.

Muğla'nın Bodrum ilçesini sağanak vurdu!

Bodrum-Turgutreis yolu, biriken su nedeniyle bir süre trafik polisleri tarafından kapatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesini sağanak vurdu!

Yoldaki sular çekilince ulaşım tekrar normale döndü.

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