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Muğla'nın Bodrum ilçesini sağanak vurdu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanakta kara yolu trafiğe kapandı, su taşkınları meydana geldi. Etkili olan sağanak, zemin katta kalan bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı. Yağmurla cadde ve sokaklar suyla dolup taşarken, maddi hasarlı kazalar oldu.