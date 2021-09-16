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Haberler Galeri Şarkıcı Emre Kaya'nın başı dertte!

Şarkıcı Emre Kaya'nın başı dertte!

Cihangir T. isimli şahış, Emre Kaya'ya intihar teşebbüsünde bulunduğu bir videoyla birlikte 'Gözünün önünde kendimi öldüreceğim' diye mesaj attı. Korkuya kapılan şarkıcı, savcılığa başvurdu. Savcılık, genç adam hakkında dava açtı. Cihangir T., bu kez sosyal medya üzerinden Kaya ve avukatına tehditler savurdu. Şarkıcı, bu tehdit mesajı sonrası yeniden savcılığa başvurdu. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Cihangir T., paylaşımda bulunduğunu kabul etti. Dosya, Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Ancak Emre Kaya, uzlaşma teklifini reddetti. Savcılık, Cihangir T. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 14:46 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 14:51
Şarkıcı Emre Kaya'nın başı dertte!
Şarkıcı Emre Kaya’nın başı dertte!

Şarkıcı Emre Kaya, hayranı Cihangir T.'nin "Gözünün önünde kendimi öldüreceğim' mesajları sonrası korkup soluğu mahkemede aldı. Hakkında dava açılmasına kızan hayran, şarkıcıyı yeniden tehdit etti. Kaya tekrar şikayetçi olunca şüpheliye ikinci bir dava daha açıldı.

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Şarkıcı Emre Kaya'nın başı dertte!
Şarkıcı Emre Kaya’nın başı dertte!

Daha önce intihar girişimine kalkışması sebebiyle medyaya yansıyan hayran Cihangir T., bir kez daha şarkıcı Emre Kaya'yı zor duruma düşürdü. Kaya, Cihangir T.'nin kendisine attığı "Gözünün önünde kendimi öldüreceğim" mesajları sonrası, korkuya kapılarak savcılığa başvurdu. Kendisine gönderilen intihara teşebbüs fotoğraflarını ve videoları savcılığa delil olarak sunan ünlü şarkıcının ihbarının ardından genç adam hakkında dava açıldı.

Şarkıcı Emre Kaya'nın başı dertte!
Şarkıcı Emre Kaya’nın başı dertte!

Yargılandığı gerekçesiyle ünlü şarkıcıya husumet besleyen genç adam, sosyal medya üzerinden tehditler savurmaya devam etti. İddiaya göre Cihangir T., 'Buradan sizlerin aracılığı ile sanatçı Emre Kaya ve avukatına sesleniyorum. A diyorum mahkeme açılıyor, B diyorum mahkeme açılıyor. Bu iş çözülmezse kendi imkanlarımla ben gereken şeyi yapacağım" şeklinde sözler sarf etti.

Şarkıcı Emre Kaya'nın başı dertte!
Şarkıcı Emre Kaya’nın başı dertte!

Tehdit mesajları sonrası yeniden savcılığa başvuran Kaya, şahsın cezalandırılmasını istedi. Savcılık Cihangir T. Hakkında basit tehdit suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Şarkıcı Emre Kaya'nın başı dertte!
Şarkıcı Emre Kaya’nın başı dertte!

UZLAŞMAK İSTEMEDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Emre Kaya'nın hayranı Cihangir T., bahse konu olan paylaşımda bulunduğunu kabul etti. Dosya, uzlaştırma büroya gönderildi ancak Kaya, uzlaşmayı reddetti.

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