Şarkıcı Emre Kaya'nın başı dertte!

Cihangir T. isimli şahış, Emre Kaya'ya intihar teşebbüsünde bulunduğu bir videoyla birlikte 'Gözünün önünde kendimi öldüreceğim' diye mesaj attı. Korkuya kapılan şarkıcı, savcılığa başvurdu. Savcılık, genç adam hakkında dava açtı. Cihangir T., bu kez sosyal medya üzerinden Kaya ve avukatına tehditler savurdu. Şarkıcı, bu tehdit mesajı sonrası yeniden savcılığa başvurdu. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Cihangir T., paylaşımda bulunduğunu kabul etti. Dosya, Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Ancak Emre Kaya, uzlaşma teklifini reddetti. Savcılık, Cihangir T. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.