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Haberler > Galeri > Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu!

Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu!

Ekranların yeni dizisi Sefirin Kızı izleyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dizi oyuncuları ise en çok merak edilenler arasında. Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu. Sefirin Kızı seyircileri Elvan'ın yaşını merak edip araştırıyor. İşte başta Hivda Zizan Alp olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları...

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2020 Salı 14:05 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2020 Salı 14:05
Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu!
Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu!

Ekranların yeni dizisi Sefirin Kızı izleyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dizi oyuncuları ise en çok merak edilenler arasında. Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu. Sefirin Kızı seyircileri Elvan'ın yaşını merak edip araştırıyor. İşte başta Hivda Zizan Alp olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları...

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Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu!
Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu!

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu!
Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu!

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu!
Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu!

SEREN SERENGİL

06 Nisan 1971

Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu!
Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu!

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

26 Temmuz 1979

NESLİŞAH ALKOÇLAR

2 Aralık 1988

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