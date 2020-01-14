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> Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu!
Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu!
Ekranların yeni dizisi Sefirin Kızı izleyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dizi oyuncuları ise en çok merak edilenler arasında. Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu. Sefirin Kızı seyircileri Elvan'ın yaşını merak edip araştırıyor. İşte başta Hivda Zizan Alp olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları...
Giriş Tarihi: 14 Ocak 2020 Salı 14:05
Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2020 Salı 14:05
Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu!
Ekranların yeni dizisi Sefirin Kızı izleyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dizi oyuncuları ise en çok merak edilenler arasında. Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu. Sefirin Kızı seyircileri Elvan'ın yaşını merak edip araştırıyor. İşte başta Hivda Zizan Alp olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları...
Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu!
KADİR İNANIR
15 Nisan 1949
Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu!
Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu!
SEREN SERENGİL
06 Nisan 1971
Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu!
ENGİN ALTAN DÜZYATAN
26 Temmuz 1979
NESLİŞAH ALKOÇLAR
2 Aralık 1988