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Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu!

Ekranların yeni dizisi Sefirin Kızı izleyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dizi oyuncuları ise en çok merak edilenler arasında. Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Hivda Zizan Alp yaşıyla gündem oldu. Sefirin Kızı seyircileri Elvan'ın yaşını merak edip araştırıyor. İşte başta Hivda Zizan Alp olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları...

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2020 Salı 14:05 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2020 Salı 14:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





