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Sefirin Kızı dizisinin Nare'si Neslihan Atagül Doğulu ile Sancar Efe'si Engin Akyürek arasındaki gerçek şok etti!

Ekranların yeni dizisi Sefirin Kızı yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları ise merak edilip araştırılıyor. Diziyi izleyen vatandaşlar Seferin Kızı oyuncularının özel hayatları ile ilgili bilgileri de öğrenmek istiyor. Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül Doğulu ile dizide Sancar Efe'yi oynayan Engin Akyürek ise en çok merak edilenlerin başında geliyor. Sefirin Kızı dizisinin başrolleri arasındaki gerçeği duyanlar ise çok şaşırıyor. Sizce Sefirin Kızı Nare kaç yaşında? Sancar Efe kaç yaşında? İkili arasındaki yaş farkını duyunca çok şaşıracaksınız...

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2020 Pazartesi 11:34 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2020 Pazartesi 11:34
Sefirin Kızı dizisinin Nare'si Neslihan Atagül Doğulu ile Sancar Efe'si Engin Akyürek arasındaki gerçek şok etti!

Ekranların yeni dizisi Sefirin Kızı yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları ise merak edilip araştırılıyor. Diziyi izleyen vatandaşlar Seferin Kızı oyuncularının özel hayatları ile ilgili bilgileri de öğrenmek istiyor. Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül Doğulu ile dizide Sancar Efe'yi oynayan Engin Akyürek ise en çok merak edilenlerin başında geliyor. Sefirin Kızı dizisinin başrolleri arasındaki gerçeği duyanlar ise çok şaşırıyor. Sizce Sefirin Kızı Nare kaç yaşında? Sancar Efe kaç yaşında? İkili arasındaki yaş farkını duyunca çok şaşıracaksınız...

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Sefirin Kızı dizisinin Nare'si Neslihan Atagül Doğulu ile Sancar Efe'si Engin Akyürek arasındaki gerçek şok etti!

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