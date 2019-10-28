Sevgili Geçmiş dizisinin Cahide'si Ece Uslu herkesi hayrete düşürdü! Sizce Ece Uslu kaç yaşında? İşte ünlü isimlerin yaşları...

Ekranların yeni dizisi 'Sevgili Geçmiş' izleyenler tarafından merak edilip araştırıuluyor. Sevgili Geçmiş dizisinin oyuncuları ise en çok merak edilenler arasında. Sevgili Geçmiş dizisinde 'Cahide' karakterini canlandıran Ece Uslu bu gerçekle herkesi şaşkına çevirdi. Yıllar önce 'Aliye' dizisiyle gönüllerde taht kuran Ece Uslu sizce kaç yaşında? Bunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte ünlü isimlerin merak edilen yaşları...