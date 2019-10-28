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> Sevgili Geçmiş dizisinin Cahide'si Ece Uslu herkesi hayrete düşürdü! Sizce Ece Uslu kaç yaşında? İşte ünlü isimlerin yaşları...
Sevgili Geçmiş dizisinin Cahide'si Ece Uslu herkesi hayrete düşürdü! Sizce Ece Uslu kaç yaşında? İşte ünlü isimlerin yaşları...
Ekranların yeni dizisi 'Sevgili Geçmiş' izleyenler tarafından merak edilip araştırıuluyor. Sevgili Geçmiş dizisinin oyuncuları ise en çok merak edilenler arasında. Sevgili Geçmiş dizisinde 'Cahide' karakterini canlandıran Ece Uslu bu gerçekle herkesi şaşkına çevirdi. Yıllar önce 'Aliye' dizisiyle gönüllerde taht kuran Ece Uslu sizce kaç yaşında? Bunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte ünlü isimlerin merak edilen yaşları...
Giriş Tarihi: 28 Ekim 2019 Pazartesi 18:48
Ekranların yeni dizisi 'Sevgili Geçmiş' izleyenler tarafından merak edilip araştırıuluyor. Sevgili Geçmiş dizisinin oyuncuları ise en çok merak edilenler arasında. Sevgili Geçmiş dizisinde 'Cahide' karakterini canlandıran Ece Uslu bu gerçekle herkesi şaşkına çevirdi. Yıllar önce 'Aliye' dizisiyle gönüllerde taht kuran Ece Uslu sizce kaç yaşında? Bunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte ünlü isimlerin merak edilen yaşları...
Engin Altan Düzyatan
26 Temmuz 1979 (39 yıl yaşında)
Neslişah Alkoçlar
2 Aralık 1988 (30 yıl yaşında)
SEREN SERENGİL
06 Nisan 1971
KADİR İNANIR
15 Nisan 1949