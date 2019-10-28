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Haberler > Galeri > Sevgili Geçmiş dizisinin Cahide'si Ece Uslu herkesi hayrete düşürdü! Sizce Ece Uslu kaç yaşında? İşte ünlü isimlerin yaşları...

Sevgili Geçmiş dizisinin Cahide'si Ece Uslu herkesi hayrete düşürdü! Sizce Ece Uslu kaç yaşında? İşte ünlü isimlerin yaşları...

Ekranların yeni dizisi 'Sevgili Geçmiş' izleyenler tarafından merak edilip araştırıuluyor. Sevgili Geçmiş dizisinin oyuncuları ise en çok merak edilenler arasında. Sevgili Geçmiş dizisinde 'Cahide' karakterini canlandıran Ece Uslu bu gerçekle herkesi şaşkına çevirdi. Yıllar önce 'Aliye' dizisiyle gönüllerde taht kuran Ece Uslu sizce kaç yaşında? Bunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte ünlü isimlerin merak edilen yaşları...

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2019 Pazartesi 18:48
Sevgili Geçmiş dizisinin Cahide'si Ece Uslu herkesi hayrete düşürdü! Sizce Ece Uslu kaç yaşında? İşte ünlü isimlerin yaşları...

Ekranların yeni dizisi 'Sevgili Geçmiş' izleyenler tarafından merak edilip araştırıuluyor. Sevgili Geçmiş dizisinin oyuncuları ise en çok merak edilenler arasında. Sevgili Geçmiş dizisinde 'Cahide' karakterini canlandıran Ece Uslu bu gerçekle herkesi şaşkına çevirdi. Yıllar önce 'Aliye' dizisiyle gönüllerde taht kuran Ece Uslu sizce kaç yaşında? Bunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte ünlü isimlerin merak edilen yaşları...

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Sevgili Geçmiş dizisinin Cahide'si Ece Uslu herkesi hayrete düşürdü! Sizce Ece Uslu kaç yaşında? İşte ünlü isimlerin yaşları...

Engin Altan Düzyatan

26 Temmuz 1979 (39 yıl yaşında)

Neslişah Alkoçlar

2 Aralık 1988 (30 yıl yaşında)

Sevgili Geçmiş dizisinin Cahide'si Ece Uslu herkesi hayrete düşürdü! Sizce Ece Uslu kaç yaşında? İşte ünlü isimlerin yaşları...

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

Sevgili Geçmiş dizisinin Cahide'si Ece Uslu herkesi hayrete düşürdü! Sizce Ece Uslu kaç yaşında? İşte ünlü isimlerin yaşları...

SEREN SERENGİL

06 Nisan 1971

Sevgili Geçmiş dizisinin Cahide'si Ece Uslu herkesi hayrete düşürdü! Sizce Ece Uslu kaç yaşında? İşte ünlü isimlerin yaşları...

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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