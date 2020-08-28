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Haberler Galeri Sosyal medyanın diline düştü! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural göbeğiyle dikkat çekti!

Sosyal medyanın diline düştü! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural göbeğiyle dikkat çekti!

Sibel Can, çocuklarıyla taile çıktı. Görüntü vermemek çaba sarf eden Sibel Can'ın yatını 50 bin TL'ye kiraladığı ortaya çıktı. Can'ın kızı Melisa Ural ise aldığı kilolar ile dikkat çekerken, göbeğiyle sosyal medyada olay oldu. İşte o kareler!

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2020 Cuma 16:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2020 Cuma 16:39
Sosyal medyanın diline düştü! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural göbeğiyle dikkat çekti!

Sibel Can 50 bin TL'ye kiraladığı yatıyla tatile çıktı. Çocuklarıyla tatile çıkan Can görüntü vermemek için çaba sarf etti.

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Sosyal medyanın diline düştü! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural göbeğiyle dikkat çekti!

Göcek'te demirleyen teknede Sibel Can, kamarasından sadece kahvaltı için çıkarken, teknenin tüm perdelerini kapattırarak önlem aldı. Bir dönem verdiği kilolarla adından söz ettiren Melisa Ural'ın ise aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyanın diline düştü! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural göbeğiyle dikkat çekti!

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, Melisa UIral gibi kilolu haliyle dikkat çekti.

Sosyal medyanın diline düştü! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural göbeğiyle dikkat çekti!

Melisa Ural'ın kilolu ve göbekli halini görenler oldukça şaşırdı.

Sosyal medyanın diline düştü! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural göbeğiyle dikkat çekti!
Sosyal medyanın diline düştü! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural göbeğiyle dikkat çekti!
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