Sosyal medyanın diline düştü! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural göbeğiyle dikkat çekti!

Sibel Can, çocuklarıyla taile çıktı. Görüntü vermemek çaba sarf eden Sibel Can'ın yatını 50 bin TL'ye kiraladığı ortaya çıktı. Can'ın kızı Melisa Ural ise aldığı kilolar ile dikkat çekerken, göbeğiyle sosyal medyada olay oldu. İşte o kareler!