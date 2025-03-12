Tarım Kredi Marketleri'ndeki büyük indirime yoğun ilgi! Raflardaki fiyatları duyan markete akın ediyor

En uygun tavuk eti, bakliyat, sıvı yağ nerede satılıyor? En çok hangi market indirime girdi? Marketlerin indirim kataloğunda neler var? En çok indirime giren markalar neler? sorularının yanıtı araştırılıyor. Tarım Kredi Marketleri 11- 17 Mart 2025 arası indirimin başladığını duyurdu.Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler "Bugün hangi market indirime girdi?" sorusunun yanıtını yeni indirimle almış oldu. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yayınladığı indirim kataloğunda fiyatları düşürdü. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime giren ürünler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 12 Mart 2025 14:57 Son Güncelleme : 12 Mart 2025 15:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





