SEPSİSTE DOĞRU ZAMANLAMA HAYAT KURTARIYOR

Sepsis konusunda farkındalığı artırmak amacıyla dünya genelinde yürütülen çalışmalarla erken ve hızlı tanıya dikkat çekildiğini söyleyen Prof. Dr. Utku,

"Bu yıl sepsis için "it's about time" (sepsiste her şey zamanla ilişkilidir) mottosu kullanılarak zamanlamanın ve erken tanının önemine işaret edilmeye çalışılıyor. Bununla birlikte "Say sepsis save lives" (Sepsis Konuş, Hayat Kurtar) söylemiyle de bu sorunun daha çok konuşulup tanınması. Toplumlar genelinde farkındalığın artırılması hedefleniyor" dedi.