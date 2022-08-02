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Eski nişanlısı anlattı: İşte vahşete kurban giden Zehra'nın son konuşmaları!
Eski nişanlısı anlattı: İşte vahşete kurban giden Zehra'nın son konuşmaları!
Tüm Türkiye'nin gündemine oturan kan dondurucu vahşete dair gelişmeler gün geçtikte artıyor. Milas'ta şarkı söylediği mekanın sahipleri tarafından başına sert bir cisimle vurularak öldürülen Zehra'nın eski nişanlısı ortaya çıktı. Ali Arpınar'ın (30) yaptığı açıklamalar cinayetin iç yüzüne dair önemli noktaları ortaya serdi. Zehra'nın çalıştığı yerde huzursuz olduğunu söyleyen Arpınar, "Öldürülmeden iki gün önce tekrar barışma kararı aldık" diye ekleyerek yürekleri sızlattı.
Giriş Tarihi: 2 Ağustos 2022 Salı 10:05
Türkiye Muğla'nın Milas ilçesinde öldürülen Zehra Bayır cinayetini konuşuyor. Kız kardeşinin tedavisi için 3 ay önce çalışmaya gittiği işletmenin sahipleri tarafından dövülüp, havuza atılarak öldürülen Bayır'ın nişanlısı Ali Arpınar ilk kez SABAH'a konuştu.
Karaman'da yaşayan ve çiftçilikte uğraştığını belirten Arpınar, Mart ayında nişan yaptıklarını ancak bir ay sonra ayrıldıklarını söyledi.
Aralarında sevgi bağı olduğu için sık sık konuştuklarını da ifade eden Arpınar, "Çalıştığı yerde durumu iyi değildi. Bazı konularda rahatsız olduğunu söylüyordu. Oradaki insanların iyi olmadığını söylemişti. Olaydan bir gece önce konuştuğumuzda tekrar Konya'ya gelmeyi düşünüyorum dedi.
Hatta ben geleyim, seni alıp buraya getireyim dedim. O da yok sen gelme, 'uzun yoldan geleceksin kaza filan olur, gelince konuşalım' dedi. Ama nasip olmadı. Ayrıldık ama bu sözde kaldı. Birbirimizden kopamadık.
Gel buraya kardeşini tedavi ettirelim sonra da hayallerimizi gerçekleştirelim demiştim. İleriye dönük çok güzel hayallerimiz vardı. Bu hayallerimizi bizden çaldılar" dedi.