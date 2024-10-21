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Haberler Galeri Zuhal'in dik duruşu yıkılıyor | Karadut'un yeni bölümünde heyecan dorukta

Zuhal'in dik duruşu yıkılıyor | Karadut'un yeni bölümünde heyecan dorukta

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Karadut'un yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerinde yer aldığı Karadut'un bu akşam ekranlara gelecek olan bölümü izleyenleri ekrana kilitleyecek. Zuhal'in dik duruşu babası karşısında yıkılıyor. Çetin'in büyük hamlesi birçok kalp kırıklığıyla sonuçlanacak. İşte Karadut'un yeni bölümünde yaşanacaklar...

HABER MERKEZİ

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Zuhal'in dik duruşu yıkılıyor | Karadut'un yeni bölümünde heyecan dorukta
Zuhal’in dik duruşu yıkılıyor | Karadut’un yeni bölümünde heyecan dorukta

Hayatını değiştirmek üzere olan Zuhal'in dik duruşu, babası karşısında yıkılır. Aldığı haberlerle sarsılan Çetin ise ağır cezalar keser. Bu esnada arası açılan kardeşleriyle ilgilenen Zuhal kendi coşkusunu yaşamaya fırsat bulamaz.

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Zuhal'in dik duruşu yıkılıyor | Karadut'un yeni bölümünde heyecan dorukta
Zuhal’in dik duruşu yıkılıyor | Karadut’un yeni bölümünde heyecan dorukta

Baran'dan gördüğü ilgi sayesinde yeniden yüzü gülen Begüm ise hırsına yenik düştüğünde kendini bir çıkmazın içinde bulacaktır. Verdiği tüm sözlere rağmen kocasından sır saklamayı beceremeyen Figen büyük bir hata yapar. Onun hatasının bedelini ödeyen ise Aslı olacaktır.

Zuhal'in dik duruşu yıkılıyor | Karadut'un yeni bölümünde heyecan dorukta
Zuhal’in dik duruşu yıkılıyor | Karadut’un yeni bölümünde heyecan dorukta

Nihan davet edilmediği yerlere gitmeye devam ederken son durağının ucunda kabusu olduğundan habersizdir. Nihan'ın tacizine alışık olan Tayfun'un kapısı bu sefer beklenmedik bir misafir tarafından çalınır.

Aslı kaybolan tahlil sonuçlarının peşine düşerken Alp'in de onun peşinde olduğundan habersizdir. Bunu keşfeden Çetin'in büyük hamlesi birçok kalp kırıklığıyla sonuçlanacaktır.

Zuhal'in dik duruşu yıkılıyor | Karadut'un yeni bölümünde heyecan dorukta
Zuhal’in dik duruşu yıkılıyor | Karadut’un yeni bölümünde heyecan dorukta

Nihan davet edilmediği yerlere gitmeye devam ederken son durağının ucunda kabusu olduğundan habersizdir. Nihan'ın tacizine alışık olan Tayfun'un kapısı bu sefer beklenmedik bir misafir tarafından çalınır.

Zuhal'in dik duruşu yıkılıyor | Karadut'un yeni bölümünde heyecan dorukta
Zuhal’in dik duruşu yıkılıyor | Karadut’un yeni bölümünde heyecan dorukta

Aslı kaybolan tahlil sonuçlarının peşine düşerken Alp'in de onun peşinde olduğundan habersizdir. Bunu keşfeden Çetin'in büyük hamlesi birçok kalp kırıklığıyla sonuçlanacaktır…