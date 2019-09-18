Domuz bağı işkencecisi serbest kaldı!

İzmir’de bir kadına domuz bağı ile işkence yaparken yakalanan zanlı, mahkemede serbest bırakıldı. Yarı Açık Cezaevi firarisi olan zanlı, sadece bu suçunun cezasını tamamlaması için tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde Dilek B'ye domuz bağı yaptıktan sonra işkence eden ve genç kadının çığlıkları üzerine yakalanıp gözaltına alınan F.K. serbest bırakıldı. Genç kadının ellerini ve ayaklarını bağlayıp kırbaçlayarak eve kilitleyen zanlı, sorgusunda sevgili olduklarını ve fantezi yaptıklarını iddia etti. Zanlının kadına uyguladığı şiddet nedeniyle serbest kaldığı, ancak başka bir suçtan dolayı yattığı Yarı Açık Cezaevi'nden firar ettiği ve kalan cezasını tamamlaması için tekrar cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.Öte yandan mağdur Dilek B'nin F.K. hakkında ikinci kez suç duyurusunda bulunacağı ve can güvenliği için koruma kararı isteyeceği öğrenildi.



POLİS SON ANDA KURTARMIŞTI



Olay, geçtiğimiz hafta sonu Konak Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelmişti. Mahalle sakinlerinden bir evden kadın çığlıkları geldiği yönünde ihbar alan polis, açılmayan daire kapısını kırarak içeri girdi. Evin içerisinde çıplak halde domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan Dilek B. hemen çözülerek Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra otomobille kaçan 34 yaşındaki zanlı F.K., Narlıdere'de yakalandı. Zanlı F.K. önce polislere sahte kimlik gösterdi. Ancak kimliğin sahte olduğunu anlayan polis ekipleri F.K.'yı gözaltına aldı. Yarı açık cezaevi firarisi olduğu anlaşılan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı. Ancak cezaevi firarisi olduğu için, kalan cezasını çekmek için cezaevine tekrar teslim edildi.

FATİH ŞENDİL