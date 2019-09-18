Karşıyaka’da kılıçlar erken çekildi

CHP’de gözler ay sonu açıklanacak kongre takvimine kilitlenirken, İzmir’in ilçelerinde ise yönetimlerin belirlenmesi için mücadele erken başladı. İlk kılıçların çekildiği Karşıyaka’da ise Başkan Tunç Soyer ve İzmir’de patronluğa oynayan Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın ekipleri arasında büyük çekişme yaşanıyor

ERHAN GÜLENÇ/ CHP'DE KONGRE SAVAŞLARI (1)

CHP'de gözler Genel Merkez tarafından bu ay içinde açıklanacak kongre ve kurultay takvimine kilitlenirken İzmir'deki ilçe örgütleri kaynamaya başladı. Tüm ilçelerde adaylık düşünenler, olası rakiplerinin hangi adımı atacağına kilitlenirken kılıçlar ilk olarak Karşıyaka'da seçildi. Çıkardığı delege sayısıyla il kongresinde de büyük etkiye sahip olacak Karşıyaka'da Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın siyaset yapan ekip ile İzmir'de örgütün tek patronu olmayı hedefleyen Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın ekibi arasında büyük bir savaş yaşanıyor. Özkan mevcut ilçe başkanı Uğur Yıldırım'ı desteklerken Soyer'e yakın siyaset yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu ve İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu ise, Yıldırım ismine karşı çıkıyor. Bu 3 ismin, çeşitli isimler üzerinde durduğu kaydediliyor.



İSTİFA KRİZİ YAŞANDI



İlçede savaşın ilk adımı geçtiğimiz aylarda Yıldırım yönetiminde yer alan 6 üyenin istifasıyla yaşandı. Yıldırım yönetimini tamamen düşürmeyi amaçlayan bu hareket Tuncay Özkan ve ekibinin devreye girmesiyle son anda önlendi. Özkan ve ekibinde yer alan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü gibi isimler, bizzat devreye girerek istifaların yönetimin düşmesi için gerekli sayıya ulaşmasını engelledi. Bu hareketin arkasında Tugay, Özuslu ve Nalbantoğlu'nun olduğu iddiaları kulislerde konuşulurken bir şok da İlçe Gençlik Kolları'nda yaşandı. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Ermeş ve 14 yönetim kurulu üyesi görevi bıraktı. Ardından ise, daha önceki istifa hareketine benzer bir girişimle Yıldırım'a yakın olan İlçe Kadın Kolları Başkanı Buket Fatoş Erol ve yönetimi, 6 üyenin istifasıyla düşürüldü. Bu son iki gelişme de kulislerde Soyer'e yakın ekibin güç gösterisi olarak değerlendirildi. Tugay ise, bu iddiaları her seferinde yalanladı



TUGAY'IN TAVRI ETKİLİ



Şimdi Karşıyaka'da kulislerde Başkan Tugay'ın ne pahasına olursa olsun Yıldırım'ı seçtirmek istemediği konuşuluyor. Bu ekibin yeni adaylar üzerinde durduğu öne sürülürken daha önce kuzeni olan dönemin belediye başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın da desteğiyle bu göreve seçilen Yıldırım ise, yeniden aday olmak istiyor. Tuncay Özkan ve ekibi de, Yıldırım'ı destekliyor. İki ekip arasında müthiş bir kapışmanın yaşanması beklenirken kulislerde ilçede kamu gücünü elinde bulunduran Tugay'ın destekleyeceği ismin kongrede daha avantajlı olduğu konuşuluyor



YAVAŞOĞLU ARADAN ÇIKAR MI?



Bu arada İzmir'in tanınmış işadamlarından Serdar Yavaşoğlu da ilçe başkan adaylığı için şimdiden çalışıyor. Yavaşoğlu'nun örgüt içinden de önemli destek aldığı dillendiriliyor. Özkan ve ekibi ile Soyer ekibi arasında kongrede yaşanacak büyük savaşta aradan Serdar Yavaşoğlu'nun sıyrılabileceği de konuşuluyor. Bu arada Soyer ekibinin Yavaşoğlu'nu işaret edebileceği iddiaları da dillendiriliyor. Öte yandan ilçede son günlerde konuşulmaya başlanan bir diğer konu ise, Karşıyaka siyasetinde etkili olan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'le ilgili... Engin'in Yıldırım ismine karşı çıktığı iddia ediliyor. İlçe örgütünde tanınan bir isim olan Alev İldeniz'in Engin'in desteğiyle aday olabileceği konuşuluyor. Öte yandan yine ilçe siyasetinin etkin isimlerinden Belediye eski Başkanı Cevat Durak'ın da Yıldırım'a sıcak bakmadığı belirtiliyor. İlçe eski Başkanı Adnan Alabay'ın ise, geçtiğimiz kongrede olduğu gibi Yıldırım'ı desteklediği iddia ediliyor. Kulislerde CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı'nın ismi de aday olarak geçiyor

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