İstanbul'da 5 artçı deprem daha! Son dakika depremler...

İstanbul'da meydana gelen 4.7'lik depremin ardından 5 artçı deprem daha oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan deprem uzmanları, bu artçıların büyük İstanbul depreminin habercisi olduğunu söyledi.

Silivri'de meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. Vatandaşın büyük panik yaşadığı sarsıntı sonrası okullar boşaltıldı. İstanbul'da meydana gelen 4.7'lik depremin ardından 5 artçı sarsıntı daha yaşandı. Uzmanlar bu artçıların büyük İstanbul depreminin habercisi olduğunu söyledi.

SİLİVRİ'DE DEPREM OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Doç. Dr. Bülent Özmen geçtiğimiz hafta yaptığı kritik açıklamalarda 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası' ile Türkiye için radikal değişikliklerin meydana geldiğini dile getirmişti.

Özmen yeni harita ile birlikte özellikle İstanbul için '1'inci derece, 2'inci derece, 3'üncü derece' diye bahsedilen bölgelerin kalktığını ifade etmişti.

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen'in açıklamaları şu şekildeydi;

Özmen, yeni deprem tehlike haritası ile yeni yapılacak binaların bu haritadan alınan parametrelere göre yapılacağını ve depreme dayanıklı olacağını bildirdi. Mevcut binaların ve güçlendirme yapılması gereken binaların tespitinin de yine bu haritalara göre yapılacağını kaydeden Özmen, "Kentsel dönüşüm çalışmaları şu ara çok gündemde. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da bir eylem planı açıkladı. Kentsel dönüşüm altında belirlenen riskli binalar da artık yine bu haritaya göre belirlenecek. Dolayısı ile mevcut ve yeni yapılacak binaları da ilgilendirdiği için bu değişiklikler hepimizi ilgilendiriyor. Marmara denizine en yakın olan noktaları Silivri'den başlayıp Tuzla'ya kadar olan bütün yerlerde eski harita ile kıyasladığımızda deprem tehlikesinin çok yükseldiğini görüyoruz. Bu, İstanbul'da beklenen deprem açısından oldukça önemli. İki haritayı kıyasladığımızda yine Büyükçekmece bölgesi eski haritada ikinci derece deprem bölgesi içerisinde. Buradaki binalar 0.3 G'lik yer ivmesine dayanacak şekilde yapılıyordu. Eskiden bu harita ile birlikte olası bir depremde olması beklenen maksimum ivme değerinde yüzde 70'e yakın artış oldu" diye konuşmuştu.