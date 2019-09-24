İstanbul'da korkutan deprem! Son depremler... İstanbul'da deprem mi oldu?

İstanbul'da saat 11.01'de bir deprem meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre depremin Marmara Ereğlisi açıklarında 4,7 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. Aytıntılar geliyor...

İstanbul'un Silivri ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'da 4.6 büyüklüğünde korkutan deprem! Son dakika depremler... KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Saat 11.01'de bir sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi verilerine göre, depremin büyüklüğü 4,7 olarak belirlendi. Depremin yerin 9,8 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada da depremin büyüklüğünün 4,6 olduğu belirtildi. GECE BOYUNCA SON DEPREMLER

İstanbul'da meydana gelen depremden önce öncüseller meydana geldi. Saat 02,56'da 1,8, 09.21'de 2,5 ve 10.30'da 3,1 büyüklüğünde 3 deprem meydana gelmişti.



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