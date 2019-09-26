İstanbul'da deprem sonrası okullar tatil mi? Valilikten açıklama...

İstanbul'da saat 13.59'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem sonrası okullar tatil edildi mi? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Deprem sonrası okullar ve hastaneler tahliye edilirken vatandaşlar da sokaklara döküldü. Peki İstanbul'da okullar tatil edildi mi? Valilikten açıklama geldi. İşte merak edilenler...

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem yaşandığı hatırlatıldı. Deprem sonrasında valilikçe AFAD'ın hemen faaliyete geçirildiği aktarılan açıklamada, "Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir." denildi. AA