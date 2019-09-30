Başkan’dan yerli savaş uçağı müjdesi

Başkan Erdoğan, MİLGEM Projesi’nin 4’üncü gemisi olan TCG Kınalıada’nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni’nde milli savaş uçağı müjdesi verdi. Erdoğan, “Nasıl Atak helikopterimizi, gemilerimizi, İHA’larımızı, SİHA’larımızı yaptıysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zamanı yakındır” dedi

Milli savaş gemisi TCG Kınalıada (F-514), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. İstanbul Tersane Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi: Tarihi zaferlerle dolu olan Deniz Kuvvetlerimiz bu devraldığı büyük mirası daha da güçlendirerek geleceğe taşıyor.



YÜZDE 70 YERLİ

Sahil Güvenliğimiz kendi kara sularımız, donanmamız dünyanın dört bir yanında dünyanın adaleti, huzuru için çalışıyor. Eksiklerimizi sürekli tamamlıyoruz.

Dünya ve özellikle Akdeniz'deki hadiseler özellikle denizlerde çok güçlü olmamız gerektiğini gösteriyor. Bu konuda Türkiye inşa eden, üreten ve idamesini gerçekleştiren 10 ülkeden biridir. MİLGEM projesinde yıllar içerisinde edinilen tecrübe ile yerlilik oranını yüzde 70 seviyesine kadar yükselttik. Ve bugün de onu, evet 'Kınalıada'yı denize indiriyoruz.

KATLANACAKLAR

Proje ortağı olduğumuz F-35 programında yaşadığımız sorunlar bizim savunma sanayii anlamında kararlılığımızı daha da artırmıştır. Bugün dünyanın en büyük 100 savunma firması arasına giren 5 firmamız bulunuyor. Dışa bağımlılımızı tamamen ortadan kaldırmak hedefimizdir. Nasıl Atak helikopterimizi gemilerimizi İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptıysak savaş uçaklarımızı yapmayı da başaracağız. İnşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zamanı yakındır. Özellikle son 6 yıldır birbiri ardına yaşadığımız sıkıntıların sebebi de Türkiye'yi bu hedeflerine ulaşmasına engel olmaktır. Hep söyledim başaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar sonuçlarına katlanacaklar. Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız. Hedefimiz 2023'te savunma sanayinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaktır. Biz mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlünün yanında değil.



MİLGEM'İN 4. GEMİSİ

BAŞKAN Erdoğan, İstanbul Tuzla'da Tersane Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek törene giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı. Başkan Erdoğan'ın alışverişte plastik poşet kullanmaması dikkat çekti. Erdoğan, alışverişin ardından vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.





ERDOĞAN'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Başkan Erdoğan, İstanbul Tuzla'da Tersane Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek törene giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı. Başkan Erdoğan'ın alışverişte plastik poşet kullanmaması dikkat çekti. Erdoğan, alışverişin ardından vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.