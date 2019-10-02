Hizmet yok heykel çok!

CHP’li belediyeler hizmet yarışı yerine heykel yapma yarışına girdi. Rekoru ise Karşıyaka kırdı. 250 milyon liradan fazla borcu ile personeline maaş dahi ödemekte zorlanan CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nin 2 yılda 11 milyon liralık heykel yatırımı yaptığı ortaya çıktı

İzmir'de 250 milyon liradan fazla borcu olan ve çalışanlarına maaş ödemekte dahi zorlanan CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin ilçede birçok hizmet aksarken heykel yapımına ayırdığı para dudak uçuklattı. Türkiye'de 2017-2018 faaliyet raporlarına göre sadece 9 belediyenin heykel harcamasının 16 milyon lira olduğu ve bu konudaki rekorun da Karşıyaka Belediyesi'nde olduğu tespit edildi. Karşıyaka'nın 2 yıl içindeki heykel ve anıt harcamasının 11 milyon lirayı bulduğu ortaya çıktı. 250 milyon liradan fazla borcu bulunan ve çalışanların maaşlarını düzenli ödemekte bile zorlanan Karşıyaka Belediyesi'nin bu yüklü harcaması tepki topladı. Dönemin Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, tepkilere rağmen ilçedeki Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nı yıktırıp yerine 7.5 milyon liraya aynı anıtın daha büyüğünü yapmıştı.



16 MİLYON HEYKELE GİTTİ



Son 1 yıldır bütün propagandasını 'israf' üzerine kuran CHP'li belediyelerin 'heykel'e yatırdığı para dudak uçuklattı. CHP'li belediyelerin 2017 ve 2018 faaliyet raporlarına göre sadece 9 belediyenin heykel ve anıt yapım onarımı için yaklaşık 16 milyon lira harcadığı ortaya çıktı. Bu konuda rekor ise İzmir'in CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde. 2017'de anıt yapımı için belediye bütçesinden 9 milyon lira ödenek ayrıldı. Bu ödeneğin 5 milyon 560 bin 947 lirası harcadı. 2018 yılında ise Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları anıtı ve çevresinin restorasyon işlemiyle yıllık heykel harcaması 5 milyon 935 bin 988 liraya ulaştı. Yani Karşıyaka'nın kasasından 2 yılda 11 milyon lira heykel yapım ve restorasyonuna gitti.



GAZİEMİR DE REKORTMEN



CHP'li Gaziemir Belediyesi de heykel yapımı için kasanın ağzını açanlardan. 2017 yılı faaliyet raporuna göre belediye kasasından heykel yapım ve restorasyonuna 361 bin 192 lira harcandı. 2018 yılında da aynı çalışma için 87 bin 468 lira harcandı. CHP'li Balçova Belediyesi ise 2018 yılında heykel yapım ve onarımına 36 bin lira harcadı.



250 MİLYONDAN FAZLA BORCU VAR



31 Mart seçimlerinin ardından yapılan incelemede Karşıyaka Belediyesi'nin borcunun 250 milyon 167 bin lira olduğu ortaya çıkmıştı. Belediyenin kısa vadeli banka borcu 42 milyon 215 bin 760 lira, uzun vadeli borç miktarı 37 milyon 320 bin 915 lira, bankalara olan toplam borcu ise 79 milyon 536 bin 676 lira olarak duyurulmuştu. Belediyenin piyasaya olan borcunun ise 110 milyon 202 bin 325 lira. Ödenmemiş, vadesi geçmiş borcu da 17 milyon 368 bin 554 lira.



AKPINAR KENDİNİ SAVUNDU



Bu rakamların çok abartılı olduğunu söyleyen ve yaptığı uygulamaları savunan Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ve bu meydandaki düzenleme için 7.5 milyon lira harcadıklarını söyledi.



Akpınar, "3-3.5 milyon lirayı heykel yapımı için harcadığımız doğru değil. Söz konusu anıtın yıkılması gerektiğini AFAD bile dile getirmişti. Kentler meydan ve anıtlarıyla anılır. Biz de Karşıyaka'ya böyle bir meydan ve anıt kazandırdık. Ayrıca park ve meydanlara simge heykeller yaptık. Belediye Sayıştay denetimindedir. Bu eserlerle ilgili hiçbir kanun dışı durum söz konusu değildir. Tek kuruş kamu zararı da saptanmadı" diye konuştu.



YIKIM BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ



İzmir Karşıyaka'da 1973 yılında Cumhuriyet'in 50. yılı için yapılan Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nın yıkılması büyük tepki çekmişti. Buna tepki gösterenlerin başında yer alan araştırmacı yazar Tufan Atakişi, "Karşıyakalıların bağışlarıyla yapılan bu anıt, Karşıyakalılara danışılmadan 'Ben yaptım oldu' mantığı ile yıkıldı" demişti.