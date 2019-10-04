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Son dakika: sonuçları açıklandı! ALES sonuç sorgulama...

Son dakika: ALES sonuçları açıklandı! ALES sonuç sorgulama...

04.10.2019, 09:25 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019,09:48

Öğrencilerin merakla beklediği sınav sonuçları tarafından açıklandı. ALES/2 sınavına katılan binlerce öğrenci sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyordu. Peki nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

Binlerce öğrenci merakla ALES sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) sonuçları açıklandı. Peki ALES sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ekim 2019 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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