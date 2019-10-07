Genel Merkez’e inat 4 isim yarışta

CHP’de Balıkesir’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek aday talimatına rağmen 4 isim il başkanlığı için yarışıyor. Bu durum il yönetimiyle Genel Merkez arasında da büyük tezat oluşturuyor

OTAĞ FIRINCIOĞLU/ CHP'DE KONGRE SAVAŞLARI (20)

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçeler olmasa bile il bazında tek adayla kongreye gitme talimatı vermesine karşın Balıkesir'de İl Başkanlığı için 4 ismin adının geçmesi Genel Merkez'e karşı bir tutum sergilendiği izlenimi veriyor. Adaylar arasında yarış kızışırken, il teşkilatında çok hareketli günler yaşanması bekleniyor. CHP'nin 37. Olağan Kurultayı için merkez yönetim kurulunun 30 Eylül'de gerçekleştirilen toplantısında ilçe kongresi delege seçimleri ve ilçe ile il kongresi takvimi açıklandı. Takvime göre 8 Kasım İlçe kongresi delege seçimleri, 14 Aralık İlçe kongreleri, 3 Şubat il kongrelerinin başlangıcı olarak belirlendi.



İL İÇİN 4 İSİM GEÇİYOR

Kulislerde il ve ilçe başkanlıkları için aday adaylarının isimleri ortaya çıkmaya başladı. CHP Altıeylül İlçe Başkanlığı için 5 ismin adı geçerken, Karesi İlçe Başkanlığına aday adayı sayısı da 2 olarak ifade ediliyor. Şubat ayında yapılacak il kongresi için de mevcut başkan Serkan Sarı'nın yanında önceki dönemki il başkanı Ender Biçki, yine önceki dönem milletvekili adayı olan Ömür Mustafa Boyuer ile Balya ziyaretinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir sandık incir hediye eden Hilmi Okur'un isimleri geçiyor. Şubat ayında yapılacak il kongresinde delegelerden imza toplayabilen aday adayları yarışa girebilecek.



UYUMLU ÇALIŞMA VURGUSU

Kongre takviminin açıklanmasının ardından süreçle ilgili hazırlıklara başladıklarını söyleyen CHP İl Başkanı Serkan Sarı, "Kongre sürecinde adaylarımızın mücadelelerini mümkün olduğunca uzlaşı zemininde götürmesini istiyoruz. İlçe ve il kongrelerimizi ülkemizin içinde bulundu süreç göz önünde bulundurarak, iktidar yürüyüşümüze zarar vermeyecek şekilde demokratik bir çizgide yürüteceğiz. Göreve talip olan yönetici adaylarımız ile uyumlu bir seçim süreci geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



GENEL MERKEZ'E TEPKİ Mİ?

CHP Balıkesir İl Başkanlığı için 4 ismin adının geçmesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İl kongrelerine tek adayla gidilmeli" söylemiyle tezat oluşturuyor.



YARIN: MANİSA