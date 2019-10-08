FETÖ’den 18 yıl hapis Türk adaletinden beraat!

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi eski hakim Ali Sayın tarafından ‘Tehdit’ ve ‘Nitelikli Dolandırıcılık’tan 9’ar yıl hapse mahkum edilen İzmirli iki işadamı, yeniden yapılan yargılamada aklandı. Beraat eden Bülent ve Bilal Köroğlu kardeşler, “Üzerimize yapıştırılan lekeden kurtulduk. Yaşasın Türk adaleti” dedi

İzmir'de FETÖ'cü eski hakim Ali Sayın tarafından 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılan Bülent Köroğlu ile ağabeyi Bilal Köroğlu, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, o dönem hazırlanan iddianamede belirtildiği gibi suçun yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek Köroğlu kardeşlere beraat kararı verdi.



"İHTİLAF HUKUKİ"



Konak ilçesinde 11 yıl önce, ağabeyi Bilal Köroğlu'na ait güvenlik ve temizlik şirketinde personelden sorumlu müdür olarak görev yapan Bülent Köroğlu, o dönem düzenlenen operasyonda ağabeyi ile birlikte tutuklandı. Köroğlu kardeşler hakkında 'Tehdit' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından da bir dosya hazırlandı. FETÖ'cü eski hakim Ali Sayın'ın başkanlığını yaptığı İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bilal ile Bülent Köroğlu'na 'Tehdit' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından toplam 18 yıl hapis cezası verildi. 'Beni FETÖ'cü hakimler yaktı' diyen Bülent Köroğlu, Yargıtay'a avukatı aracılığı ile itiraz ederek yeniden yargılanma talep etti. Yargıtay 15. Ceza Dairesi de hapis cezası kararını bozup, davanın yeniden görülmesi için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Köroğlu kardeşler İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti mağdur ve sanıkları dinledikten sonra taraflar arasındaki ihtilafın hukuki mahiyette olduğunu, dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmadığının anlaşıldığına kanaat getirdi. Hakim, sanıkların suçu işlemediğinin sabit olmasını göz önünde bulundurarak Bülent ile Bilal Köroğlu kardeşlerin beraatine karar verdi. FETÖ'cüler tarafından mağdur edildiklerini iddia eden Köroğlu kardeşlerin 'Silahlı suç örgütü kurmaktan' yargılandıkları diğer dava dosyasının da halen Yargıtay'da incelendiği öğrenildi.

METİN BURMALI