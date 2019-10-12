Son dakika: YPG yine gazetecileri hedef aldı!

Terör örgütü YPG/PKK Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gazetecilerin olduğu oteli hedef aldı. Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otele havan topu atıldı.

Terör örgütü YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yine gazetecileri hedef aldı. Edinilen son dakika habere göre; Gazetecilerin bulunduğu otelin yanına havan atıldı. Saldırıyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Bir grup hainin arkadaşlarımızın görev yaptığı noktayı koordinat olarak karşı taraftaki terörist gruplara bildirdiğine ilişkin bilgi var. Gazeteci arkadaşlarımızın bulunduğu bölgeler tesadüfen hedef alınmıyor." dedi.

ÖRGÜTÜN KENDİSİNE GÖRE BİR PROPAGANDA ARACI

Okan Müderrisoğlu, "Dolayısıyla gazetecilerin hedef alınması aynı zamanda örgütün kendisine göre bir propaganda aracı. Çünkü öteden beri sivillere dönük, kürtlere dönük bir harekat gibi takdim edilmeye çalışılan Barış Pınarı'nın özünde teröristlere karşı ve bölgenin güvenliğini sağlamak ve o toprakları asıl sahipleriyle buluşturmaya yönelik harekat olduğunu anlatmak zorundayız." dedi. ifadelerini kullandı.