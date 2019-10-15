Eski bakanlardan Ali Topuz hayatını kaybetti! Ali Topuz kimdir?

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle şubat ayından bu yana hastanede tedavi gören 87 yaşındaki Ali Topuz, dün gece hayatını kaybetti.

Eski bakanlardan Ali Topuz, 87 yaşında İstanbul'da vefat etti. Edinilen bilgiye göre, 8 Şubat'ta beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Topuz, dün gece saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.



Topuz'un cenaze törenine ilişkin ayrıntıların Kanada'da bulunan oğlu Ender Topuz'un Türkiye'ye gelmesinin ardından netleşeceği öğrenildi.



Rize'nin Çayeli ilçesinde 1932'de doğan Ali Topuz, 5 dönem İstanbul milletvekili seçilmiş, 37. Hükümet'te İmar ve İskan, 40. Hükümet'te Köyişleri, 42. Hükümet'te ise Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.



Ali Topuz, iki çocuk babasıydı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MESAJ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Topuz'un yaşamını yitirmesinin ardından mesaj yayınladı.

Twitter'dan mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

''Örnek siyaset ve devlet adamı kimliğiyle tanınan, ülkemize ve partimize önemli katkılar sunan eski bakanımız Ali Topuz'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve partimize başsağlığı dilerim.''