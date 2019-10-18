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Bakan 'tan için başsağlığı mesajı

Bakan Berat Albayrak'tan Nuri Pakdil için başsağlığı mesajı

18.10.2019, 17:50 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019,17:50

Hazine ve Maliye Bakanı , yazar ve mütefekkir 'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, "Bir güzel adam daha dünya sürgününü tamamladı. Türk edebiyatının kıymetli ismi, büyüğümüz beyefendiyi kaybettik. Vatansever ve inançlı nesiller üzerinde çokça emeği olan ustanın makamı nur, mekanı cennet olsun." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak başsağlığı mesajında;
"Bir güzel adam daha dünya sürgününü tamamladı. Türk edebiyatının kıymetli ismi, büyüğümüz Nuri Pakdil beyefendiyi kaybettik. Vatansever ve inançlı nesiller üzerinde çokça emeği olan ustanın makamı nur, mekanı cennet olsun." dedi.

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