Süre bittiğinde icazet aramayız

İstanbul’da katıldığı programda ABD ile varılan mutabakat kapsamında verilen sürenin dolmasını beklediklerini söyleyen Başkan Erdoğan, “Vatanımızın bekası söz konusu olduğunda kimsenin icazetini aramayız. 120 saatlik süreye uyulursa ne ala, uyulmazsa harekatı kaldığı yerden devam ettiririz” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programına katıldı. Burada yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatı ve Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat kapsamında teröristlerin çekilme süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ANLAŞMAYA UYULURSA NE ALA

Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin bu tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyduk. Toplam 111 yerleşim birimini kontrol altına aldık. Sadece 9 gün içinde 765 teröristi etkisiz hale getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı temizledik. ABD ile vardığımız mutabakat kapsamında 120 saatlik süreye uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda harekatı bırakılan yerden devam ettiririz. Güvenli bölgeyi koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, plan, projelerimiz tamam. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. Biz terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok.



HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ

40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgeciLik yapmadık. Ne insanlarımız ne şehirlerimiz arasında hiçbir ayırıma gitmedik. Sizlerden aldığımız cesaretle 82 milyon vatandaşımızın her bir ferdine hizmet götüreceğiz. Türkiye'nin, Türk milletinin başını daima dik tutacağız. Bu necip milleti dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız. Ülkemizi, hedefleri ve hayalleriyle muhakkak buluşturacağız.



PROGRAMA YOĞUN KATILIM OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Maltepe sahilindeki etkinlik alanında 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programına katıldı. Programa siyasiler ve vatandaşların katılımı yoğun oldu.



'YATIRIMA İZİN VERMEDİM'

BAŞKAN Erdoğan, elektronik sigara üretimi için Türkiye'den yer istendiği ve ancak kendisinin buna izin vermediğini açıkladı. Erdoğan, Bir sigara şirketi Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın dedik. Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, izin vermedik. Elektronik sigarayı asla ülkemize sokmayacağız. Sigarayla gerçek anlamda mücadeleyi biz başlattık. Eğitim, sağlık ve spor tesislerinde sigara satışını men ettik. Devlet olarak tek bir insanımızın dahi sigara illetinin pençesine düşmesine izin vermeyiz" dedi.



JOHNSON İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan'ın görüşmede, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahların toplanması, mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip edildiğini ifade ettiği öğrenildi.



PUTİN İLE KRİTİK GÖRÜŞME YARIN

BAŞKAN Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki terör odaklarına yönelik Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak toplantı, Erdoğan ile Putin'in bu yıl içindeki 8. yüz yüze görüşmesi olacak. Görüşmede harekatla ilgili gelişmeler, özellikle Münbiç ve Kobani'deki durum ele alınacak. Erdoğan, Fırat'ın doğusunda terör örgütü PYDYPG'ye Rusya'nın destek vermemesini isteyecek.



'TACİZLERİN SEBEBİ BİZİ KIŞKIRTMAK'

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşlerinin sebebinin Türkiye'yi kışkırtmak olduğunu belirterek, "120 saat sonra burada bir tane bile YPG/PKK teröristi kalmayacak. Sahada her şeyi görüyoruz, gerekeni yaparız" dedi. Katıldığı televizyon programında ABD'lilerin talimatlarına rağmen bölgede tacizlerin devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Terör örgütü tacizleri sürdürüyor. Türkiye karşılık versin, anlaşmayı ihlal etsin istiyorlar. Kara propaganda için yapıyorlar" ifadelerini kullandı.



BÜYÜK BİR OYUNU BOZDUK

ÇAVUŞOĞLU, harekata tepkinin fazla olmasının nedenine ilişkin de "Büyük bir oyunu bozduk. Bu gürültünün sebebi bu. Burada bir PKK devleti kurduracaklardı. Harekatla bir taşla on kuş vuruldu. Sadece kendimiz için değil. Hem Suriye hem de bölge istikrar ve güvenliği için çok stratejik bir harekat oldu" diye konuştu.